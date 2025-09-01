Bóng hồng bất chấp tất cả để lấy 'trùm giải trí' Hướng Hoa Cường

Trần Lam - Hướng Hoa Cường trải qua nhiều trắc trở trước khi đến với nhau ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOHU

Bỏ đại gia, vung tiền cho bà cả để ở bên Hướng Hoa Cường

Trần Lam (66 tuổi) được biết đến là bóng hồng quyền lực bậc nhất làng giải trí Hồng Kông, hậu phương vững chắc của Hướng Hoa Cường (77 tuổi) - "ông trùm" xuất thân xã hội đen, sau trở thành diễn viên, nhà sản xuất, doanh nhân máu mặt trong ngành phim ảnh. Bên cạnh vị thế đáng gờm, cặp đôi được biết đến với cuộc hôn nhân bền chặt suốt 45 năm.

Theo HK01, mới đây, Trần Lam gây chú ý khi hé lộ chuyện tình của bà và Hướng Hoa Cường cách đây mấy chục năm với nhiều chi tiết "ly kỳ". Theo lời kể của bà Trần Lam, thời điểm chưa quen Hướng Hoa Cường, bà hẹn hò con trai của một tỉ phú giàu có bậc nhất Đài Loan nhưng tình yêu đó "cảm động chứ không rung động". Khi ấy, người bạn trai này đang chuẩn bị cầu hôn bà và tính chuyện tổ chức đám cưới. Thế nhưng sau đó, Trần Lam đã gặp Hướng Hoa Cường và lập tức có "tình yêu sét đánh".

Bà trải qua thời gian dài đắn đo, suy nghĩ và cuối cùng dứt khoát chia tay người bạn trai giàu có kia. "Tôi đã trả lại toàn bộ đồ đạc cho bạn trai cũ, trong đó có hơn chục căn hộ và hai biệt thự lớn. Tôi không ham lợi mà giữ đồ của người khác. Chúng tôi chia tay trong hòa bình, sau này vẫn là bạn tốt. Anh ấy và chồng tôi về sau cũng rất thân thiết", nhà sản xuất quyền lực này kể.

Trần Lam không ngại từ bỏ bạn trai giàu có để ở bên người mình yêu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOHU

Trước khi đến với nhau, Hướng Hoa Cường đã kết hôn với nữ diễn viên Đinh Bội và có một con gái. Trần Lam nhớ lại: "Lúc anh ấy theo đuổi tôi, anh ấy mới chỉ ly thân mà khi đó theo luật phải ly thân đủ ba năm mới được ly hôn. Họ mới ly thân được hơn một năm, vẫn còn hơn một năm nữa mới có thể làm thủ tục. Tôi rất cảm kích khi chị ấy (Đinh Bội) đã ký vào thủ tục ly hôn ngay mà không do dự, dù biết chồng cũ đang theo đuổi người khác. Hành động đó thực sự rất dứt khoát".

"Bà trùm" này cho biết vì cảm kích Đinh Bội, khi tòa phán quyết ông Hướng chu cấp cho vợ cũ và con gái 5.000 HKD/tháng, bà Trần hào phóng chi số tiền gấp 20 lần cho Đinh Bội. "Lúc đó, anh ấy sững sờ. Tôi nói: Không phải chúng ta, mà là em sẽ lo cho mẹ con họ cả đời. Anh không cần bận tâm", Trần Lam nói thêm.

Cuộc hôn nhân 'ba không'

Trần Lam là trợ thủ đắc lực giúp Hướng Hoa Cường dựng nên thế lực "khủng" trong làng giải trí Hồng Kông ẢNH: WEIBO NV

Trần Lam cho biết việc bà chia tay con trai tỉ phú nức tiếng Đài Loan để ở bên một người đàn ông tay trắng, đã có vợ con khiến gia đình vô cùng thất vọng và hết mực phản đối. Vào dịp Trung thu, khi lần đầu dẫn người yêu mới về nhà ra mắt, trong gia đình bà ai cũng tỏ ra lạnh nhạt. Tuy nhiên, bà vẫn quyết tâm gắn bó với Hướng Hoa Cường. Trần Lam giải thích lý do: đây chính là tình yêu đích thực của đời mình, bà cảm nhận được sự yêu thương, chiều chuộng và cảm giác mình thực sự muốn gắn bó lâu dài với người này.

Năm 1980, Trần Lam và Hướng Hoa Cường kết hôn. Người phụ nữ quyền lực này kể rằng cuộc hôn nhân của mình là cuộc hôn nhân "ba không": không lễ cưới, không lời hứa hẹn và không lời chúc phúc. Phu nhân Hướng nhớ lại: "Lúc đó, chúng tôi đã hẹn thời gian đến cơ quan nhà nước để đăng ký kết hôn nhưng vì bận công việc ở công ty nên quên mất ngày trọng đại. Sau đó, chúng tôi nhận được điện thoại nhắc nhở và vội vàng kéo thêm hai người bạn đi làm chứng. Khi viên chức hỏi chúng tôi về nhẫn cưới, cả hai đều ngớ người vì không có. Thế là phải mượn tạm nhẫn của người khác để làm thủ tục đăng ký kết hôn". Bà chia sẻ bản thân chỉ có một lần có cơ hội mặc váy cưới trong đời nhưng lại không thể và đến giờ bản thân vẫn tiếc nuối.

Vợ chồng Trần Lam - Hướng Hoa Cường có hai con trai, trong đó bao gồm nam diễn viên Hướng Tả (bìa phải) ẢNH: WEIBO NV

Sau khi kết hôn, Trần Lam - Hướng Hoa Cường cùng nhau xây dựng cơ nghiệp, tạo nên một thế lực lớn trong làng giải trí Hồng Kông. Vợ chồng họ từng đầu tư, sản xuất nhiều tác phẩm ăn khách: Thần bài (1989), Thánh bài, Học cảnh Uy Long, Ỷ thiên đồ long ký (1993)… Tầm ảnh hưởng của cặp đôi khiến nhiều ngôi sao lớn: Thành Long, Tăng Chí Vỹ, Lý Liên Kiệt, Lưu Đức Hoa, Chân Tử Đan... cũng phải vị nể.

Khác với nhiều đại gia máu mặt sa vào bê bối cặp kè những "chân dài", Hướng Hoa Cường lại xây dựng hình tượng người đàn ông của gia đình, luôn đặt vợ con lên trên hết. Ông từng chia sẻ bạn đời giúp mình gây dựng "đế chế" từ tay trắng nên chỉ cần vợ vui, ông cũng thấy vui. Không chỉ hết mực cưng chiều vợ, Hướng Hoa Cường còn tận dụng tầm ảnh hưởng của mình để con trai Hướng Tả hoạt động giải trí.