Bị phạt 10 triệu đồng vì vận chuyển 230 kg thịt lợn bốc mùi đi tiêu thụ

Ngày 21.4, đoàn kiểm tra liên ngành gồm, Đội Quản lý thị trường số 4 (Cục Quản lý thị trường Hưng Yên) và Đội 3, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Hưng Yên) cùng Công an TX.Mỹ Hào và Trạm Thú y TX.Mỹ Hào, kiểm tra ô tô BS 89C - 249.65 do bà N.T.T (trú tại xã Cẩm Xá, TX.Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) điều khiển.



Đoàn kiểm tra liên ngành đang kiểm tra C.H

Qua kiểm tra, đoàn phát hiện trên xe ô tô vận chuyển 230 kg thịt lợn tươi sống đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối, có màu sắc tím tái, có nốt xuất huyết trên da biểu hiện tích bệnh truyền nhiễm.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hoá.

Đoàn kiểm tra sau đó đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ lô hàng số tiền 10 triệu đồng về hành vi vận chuyện sản phẩm động vật không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm để kinh doanh theo quy định. Đồng thời, buộc bà N.T.T phải tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm trên.