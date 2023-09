Bị phạt 16 triệu đồng vì livestream bán quân phục nước ngoài

Sáng 8.9, đại diện Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Dương Văn Sơn (trú P.Đồng Kỵ, TP.Từ Sơn, Bắc Ninh) 16 triệu đồng về hành vi "không đăng ký thành lập hộ kinh doanh và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ".

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở của ông Dương Văn Sơn

HỮU THANH

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện ông Sơn thường xuyên dùng mạng xã hội Facebook livestream, đăng bài bán quần áo có kiểu dáng giống trang phục quân đội nước ngoài đã qua sử dụng.

Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ trì, phối hợp với lực lượng quản lý thị trường và công an địa phương kiểm tra điểm bán hàng của ông Sơn.

Những quân phục, phụ kiện cũ đã qua sử dụng bị phát hiện HỮU THANH

Thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại cơ sở này có 45 áo khoác, áo măng tô, áo giáp chống đạn đã qua sử dụng; 7 dây lưng vải dù; 2 mũ vải và 406 phụ kiện gắn theo quần áo như phù hiệu, nhãn mác có hình thức giống cấp bậc, quân hiệu của quân đội nước ngoài.

Qua làm việc, ông Sơn không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa kể trên.

Lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số hàng hóa này để tiêu hủy HỮU THANH

Ông Sơn cho biết đã mua số quân phục, hàng hóa này trên mạng để sưu tầm vì bản thân từng đi bộ đội, ham đồ lính. Tuy nhiên, do vợ con không thích nên ông mang ra để bán.

Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động phát hiện, ngăn chặn việc mua bán, sử dụng quân phục nước ngoài.