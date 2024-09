Bị phạt 5 triệu đồng vì chia sẻ trang web đánh bạc trên Facebook

Ngày 20.9, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với Thanh tra Sở TT-TT Ninh Bình triệu tập, làm việc với anh N.Đ.L (19 tuổi, ngụ xã Phú Lộc, H.Nho Quan, Ninh Bình), để làm rõ về hành vi lợi dụng mạng xã hội cung cấp, chia sẻ thông tin đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc.

Làm việc với cơ quan chức năng, anh L. thừa nhận dù biết các trang web chia sẻ là web đánh bạc trực tuyến, nhưng vẫn sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung giới thiệu các trang web đánh bạc.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1, điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP, ngày 3.2.2020 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định xử phạt hành chính anh N.Đ.L số tiền 5 triệu đồng, và buộc dừng, gỡ bỏ các thông tin đăng tải có vi phạm.