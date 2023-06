Bị phạt 5 triệu đồng vì xúc phạm, quay clip khi xin xe vi phạm không được

Ngày 9.6, Công an H.Trà Ôn (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội đối với chị N.K.N (27 tuổi, ngụ Khu 1, TT.Trà Ôn, H.Trà Ôn) với số tiền 5 triệu đồng về hành vi có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ, được quy định tại điểm b, khoản 2, điều 21 Nghị định 144, ngày 31.12.2021.

Bài viết và clip chị N.K.N đăng trên mạng xã hội CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, ngày 29.5, trong lúc lực lượng Công an H.Trà Ôn làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông, xử lý vi phạm nồng độ cồn ở khu vực nội ô TT.Trà Ôn thì chị N. đến xin tổ tuần tra cho lấy xe máy ra sớm, vì trước đó chị cho người thân mượn xe và bị lập biên bản tạm giữ phương tiện do người chạy xe vi phạm nồng độ cồn. Tại thời điểm này, chị N. cũng có sử dụng rượu bia.

Sau khi tổ tuần tra giải thích và không thực hiện theo yêu cầu, chị N. có lời nói xúc phạm lực lượng CSGT đang thi hành nhiệm vụ. Chị N. còn quay clip đăng lên mạng xã hội Facebook. Sau đó nhận thấy việc làm của bản thân là sai, chị N. gỡ bỏ clip và bài viết. Cơ quan công an phát hiện sự việc đã mời chị N. lên làm việc theo quy định.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng đề nghị người tham gia mạng xã hội cần tỉnh táo, phân biệt đúng sai, nhận diện rõ nội dung vụ việc trước khi đăng tải, tránh vi phạm pháp luật. Khi phát hiện những thông tin chưa được xác minh, có nội dung bịa đặt xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân thì không chia sẻ, bình luận theo hướng tiêu cực.