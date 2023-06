Xác minh clip nhóm người đi 'bắt ghen', công an 'đứng ngoài' theo dõi vụ việc

Ngày 7.6, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip được phát trực tiếp gần 46 phút tại KCN Hòa Phú (H.Long Hồ, Vĩnh Long) vào sáng 6.6. Nội dung đoạn clip ghi lại cảnh được cho là "bắt ghen".

Đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội thu hút hàng trăm ngàn lượt tương tác

Theo nội dung đoạn clip, nhóm người gồm 2 người phụ nữ và một số người đàn ông vây quanh một đôi nam nữ được cho là mới bước ra từ nhà nghỉ gần đó. 2 người phụ nữ trong clip được cho là chị và mẹ của nam thanh niên liên tục có những lời lẽ xúc phạm cô gái, thậm chí còn kéo áo cô gái...

Toàn bộ diễn biến sự việc được một người nữ đứng bên ngoài ghi lại và phát trực tiếp trên mạng xã hội Facebook.

Nhóm người vây cô gái áo khoác hồng và có nhiều lời lẽ xúc phạm

Khoảng 27 phút sau, có một xe tuần tra của lực lượng Đồn Công an KCN Hòa Phú (thuộc Công an H.Long Hồ) đến. Một người mặc quân phục cảnh sát bước vào trao đổi vài câu rồi đi ra cùng một chiến sĩ khác, đứng gần đó theo dõi sự việc.

Đoạn clip được tài khoản Facebook Kiều Nè đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Đến 7.6 (tức sau 1 ngày đăng), đoạn clip có hơn 139.000 lượt xem, hơn 2.400 lượt bình luận, 700 lượt chia sẻ và hơn 630 lượt bày tỏ cảm xúc.

Cảnh xô xát trong clip đi "bắt ghen"

Vụ việc thu hút các bình luận trái chiều của cư dân mạng. Ngoài ra, nhiều tài khoản cũng thắc mắc về thái độ 'thờ ơ" của các chiến sĩ công an khi không đến khuyên can, giải thích, mời nhóm người trên về trụ sở tiếp tục làm việc để tránh các hành vi mất kiểm soát và giải tán nhóm người gây mất trật tự công cộng. Chỉ khi nhóm người này tự giải tán, sự việc mới tạm kết thúc.

Hình ảnh một cảnh sát đi vào trao đổi vài câu rồi đứng gần đó theo dõi sự việc

Cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Văn Hồng, Phó trưởng Công an H.Long Hồ (Vĩnh Long), cho biết sẽ chỉ đạo công an địa phương xác minh sự việc trong đoạn clip, sẽ xử lý nghiêm các cá nhân sai phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng công an cần có thái độ phù hợp hơn trong lúc thi hành công vụ.