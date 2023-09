Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng sai sự thật về suất ăn ở trường tiểu học

Ngày 15.9, thông tin từ Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp Công an TP.Hà Tĩnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với chị H.T.N (31 tuổi, ngụ P.Thạch Quý, TP.Hà Tĩnh), về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Chị N. bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật TÂN KỲ

Trước đó, vào chiều 14.9, chị N. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải hình ảnh chụp lại các suất ăn trưa của một trường tiểu học trên địa bàn TP.Hà Tĩnh kèm nội dung: "1 suất 28 k cho học sinh ăn bán trú tại trường. Đúng nhìn ngao ngán".

Hình ảnh kèm nội dung nêu trên đã gây ra dư luận xấu ở Hà Tĩnh. Sau khi vào cuộc xác minh, lực lượng chức năng xác định hình ảnh khay cơm trưa bán trú là do một phụ huynh dùng điện thoại chụp tại thời điểm đang để chờ trên bàn, chưa được nhà bếp bỏ thức ăn vào đầy đủ. Chị N. lấy lại hình ảnh này đăng tải lên mạng xã hội khiến dư luận hoang mang.

Hình ảnh chụp suất ăn trưa do chị N. đăng tải TÂN KỲ

Qua làm việc với lực lượng chức năng, chị N. thừa nhận về hành vi sai phạm của mình và xin gỡ bỏ bài viết, cam kết không tái phạm.

Hành vi đăng thông tin sai sự thật của chị N. được xác định đã vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.