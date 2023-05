Bị phạt 7,5 triệu đồng vì ghép mặt mình vào ảnh công an đăng lên TikTok

Tối 15.5, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với P.A.T (29 tuổi, trú xã Bình Xa, H.Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) vì sử dụng hình ảnh người khác mà không được sự đồng ý để đăng lên mạng xã hội.

Công an làm việc với anh T. CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, PC02 Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện tài khoản trên mạng xã hội TikTok có tên "Tuấn Quang" đăng tải hình ảnh của một cán bộ công an mặc quân phục. Vào cuộc xác minh, PC02 Công an tỉnh Tuyên Quang xác định anh T. là người đã đăng tải hình ảnh này.

Triệu tập làm việc, anh T. khai nhận đã xem được 1 video có hình ảnh của cán bộ công an mặc quân phục trên mạng xã hội. Thấy hay, anh T. dùng ứng dụng có sẵn trên TikTok để cắt, ghép mặt mình vào rồi đăng lên tài khoản TikTok của mình cho vui.

Anh T. ghép ảnh mình vào ảnh cán bộ công an để đăng lên TikTok CÔNG AN CUNG CẤP

PC02 Công an tỉnh Tuyên Quang xác định hành vi của anh T. đã phạm vào lỗi "thu thập, sử dụng thông tin của cá nhân khác mà không được sự đồng ý rồi đăng lên mạng xã hội", quy định tại điều 102 Nghị định 15 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

PC02 Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với anh T. về hành vi kể trên.