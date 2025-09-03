Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Minh Hải
Minh Hải
03/09/2025 15:10 GMT+7

Một người đàn ông ở tỉnh Ninh Bình vừa bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính vì có hành vi chia sẻ thông tin không đúng sự thật, xúc phạm đến uy tín cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Ngày 3.9, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Công an xã Hải Anh (Ninh Bình) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông T.V.H (65 tuổi, ngụ xã Hải Anh) vì có hành vi sử dụng mạng xã hội chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, người đàn ông bị phạt 75 triệu đồng - Ảnh 1.

Lực lượng công an làm việc với ông H. (người đội mũ)

ẢNH: CÔNG AN NINH BÌNH

Trước đó, Công an xã Hải Anh và Công an xã Hải Hậu (Ninh Bình) phát hiện ông H. đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân để chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Lực lượng của Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình cùng với Công an xã Hải Anh, Công an xã Hải Hậu đã triệu tập ông H. đến trụ sở làm rõ sự việc. Tại buổi làm việc, ông H. thừa nhận do thiếu hiểu biết nên đã có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Ông H. cũng đã tự nguyện gỡ bỏ thông tin đã đăng tải không đúng sự thật, đồng thời cam kết không tái phạm.

Căn cứ theo quy định của điểm d, khoản 1, điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP), Công an xã Hải Anh đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với ông T.V.H.

Tin liên quan

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì lên Facebook xúc phạm danh dự vợ cũ

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì lên Facebook xúc phạm danh dự vợ cũ

Người đàn ông tại Đồng Nai dùng tài khoản Facebook của bạn gái lên mạng thông tin, bình luận có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của vợ cũ và gia đình vợ cũ, vừa bị công an xử phạt 7,5 triệu đồng.

Khám phá thêm chủ đề

Ninh Bình bịa đặt Sai sự thật xuyên tạt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận