Bị phạt 7,5 triệu đồng vì xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 3.9, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Công an xã Hải Anh (Ninh Bình) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông T.V.H (65 tuổi, ngụ xã Hải Anh) vì có hành vi sử dụng mạng xã hội chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Lực lượng công an làm việc với ông H. (người đội mũ) ẢNH: CÔNG AN NINH BÌNH

Trước đó, Công an xã Hải Anh và Công an xã Hải Hậu (Ninh Bình) phát hiện ông H. đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân để chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Lực lượng của Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình cùng với Công an xã Hải Anh, Công an xã Hải Hậu đã triệu tập ông H. đến trụ sở làm rõ sự việc. Tại buổi làm việc, ông H. thừa nhận do thiếu hiểu biết nên đã có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Ông H. cũng đã tự nguyện gỡ bỏ thông tin đã đăng tải không đúng sự thật, đồng thời cam kết không tái phạm.

Căn cứ theo quy định của điểm d, khoản 1, điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP), Công an xã Hải Anh đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với ông T.V.H.