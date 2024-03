Bị phát hiện đăng ảnh 'photoshop', Công nương Catherine xin lỗi

Ngày 10.3, công nương Catherine, vợ của thái tử William, công bố bức ảnh chụp cùng 3 người con nhân dịp Ngày của mẹ tại Anh. Đây là bức ảnh chính thức đầu tiên của vị hoàng hậu tương lai từ khi bà trải qua ca phẫu thuật bụng hồi tháng 1.



Bức ảnh được Điện Kensington công bố, trong đó 2 vòng tròn đỏ được CNN vẽ ra để chỉ điểm bất thường nghi đã bị chỉnh sửa ĐIỆN KENSINGTON

Vài giờ sau khi được Điện Kensington công bố, 4 hãng tin và hãng ảnh lớn gồm PA, AP, AFP và Getty Images ra thông báo rút lại bức ảnh, khuyến cáo khách hàng ngừng sử dụng vì lo ngại ảnh đã bị chỉnh sửa.

Theo CNN, thông báo được đưa ra sau khi nhiều tờ báo tại Anh và các website tin tức quốc tế đăng bức ảnh lên trang nhất.

AP nói sau khi kiểm tra kỹ, hãng phát hiện có vẻ nguồn cung cấp đã can thiệp vào bức ảnh. AFP cũng rút lại bức ảnh do vấn đề biên tập. Hãng tin Pháp giải thích rằng bức ảnh do Điện Kensington cung cấp đã bị chỉnh sửa và bị rút khỏi hệ thống.

Các hãng ảnh, cung cấp ảnh cho nhiều hãng truyền thông trên thế giới, có quy định nghiêm ngặt về việc chỉnh sửa và thường chỉ cho phép thay đổi rất nhỏ đối với bức ảnh. Trong thông báo của mình, Reuters nói rằng hình ảnh không được cải thiện, cắt xén, can thiệp hoặc chỉnh sửa kỹ thuật số dưới bất kỳ hình thức nào.

Theo CNN, có ít nhất 2 điểm cho thấy dấu hiệu của sự can thiệp, gồm phần khóa kéo trên cổ áo khoác của công nương Catherine và tay áo của cô bé Charlotte con của bà.

Bà Catherine đã đăng lời giải thích trên mạng xã hội về sự việc. "Như nhiều nhiếp ảnh gia nghiệp dư khác, thỉnh thoảng tôi cũng thử chỉnh sửa ảnh. Tôi muốn gửi lời xin lỗi vì những hiểu lầm mà bức ảnh gia đình được chúng tôi chia sẻ hôm qua đã gây ra", vị công nương viết.

Điện Kensington không giải thích rõ công nương Catherine muốn chỉnh sửa gì ở bức ảnh và mục đích là gì. Nhiều người cũng đặt nghi vấn rằng liệu đó có phải là tấm ảnh ghép từ nhiều ảnh chụp cùng vị trí.

Không lâu sau lời xin lỗi, công nương Catherine được nhìn thấy cùng chồng trong chiếc xe rời khỏi lâu đài Winsor. Điện Kensington nói rằng công nương có một cuộc hẹn riêng tư trong ngày 11.3.

Sự việc xảy ra giữa thời điểm có những lo ngại về tình hình của công nương Catherine từ sau khi bà phẫu thuật. Điện Kensington không công bố nhiều thông tin về bà Catherine và nhấn mạnh rằng vị công nương vẫn đang hồi phục. Bà dự kiến chỉ xuất hiện chính thức sau lễ Phục sinh vào cuối tháng 3.