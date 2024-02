Bị phạt nặng vì đốn cây nhà hàng xóm để ‘có tầm nhìn tốt hơn’

Ngôi biệt thự đã được bán vào năm ngoái sau vụ tranh cãi NY POST

Tờ New York Post ngày 28.2 đưa tin một thẩm phán tại Mỹ vừa ra phán quyết buộc một giám đốc công ty an ninh tại bang New Jersey phải trả tiền phạt 13.000 USD (320 triệu đồng) vì tự ý đốn cây của nhà hàng xóm.

Trong khi đó, các công tố viên cho biết ông Grant Haber còn có thể phải chi hơn 1 triệu USD nếu bị buộc phải bồi thường chi phí trồng và chăm sóc những cây thay thế.

Số tiền phạt 13.000 USD đạt được sau khi ông Haber thỏa thuận sẽ trả tiền phạt cho 18 trong số 32 cây của nhà hàng xóm mà ông đã thuê người đốn vào tháng 3.2023.

Ông Haber bị phạt 13.000 USD và đối diện khoản tiền bồi thường lớn NY POST

Sự việc xảy ra ở "khu nhà giàu" Kinnelon của bang New Jersey và ông Haber được cho là đã đốn số cây trên để có tầm nhìn tốt hơn về phía thành phố New York từ ngôi biệt thự rộng 465 m2 với 5 phòng ngủ và 6 phòng tắm của mình.

Sau tranh cãi, ông Haber bán ngôi biệt thự trên vào tháng 11.2023 với giá 1,8 triệu USD, cao hơn 500.000 USD so với giá mua hồi năm 2014.

Người hàng xóm là ông Samih Shinway cho biết ông sẽ "không bao giờ hài lòng 100%", sau gần 1 năm kể từ khi ông về nhà và nghe tiếng cưa máy vang lên trên mảnh đất rộng hơn 2,8 ha của mình.

Ông Samih Shinway bên số cây bị đốn NY POST

Sự việc gây xôn xao sau khi được đăng lên mạng xã hội. Một người bạn của ông Shinway cho rằng sau khi đốn cây, tài sản của ông Haber tăng giá thêm rất nhiều so với khoản tiền phạt.

Dự kiến vào ngày 19.4, một thẩm phán sẽ ra phán quyết về số tiền mà ông Haber phải bồi thường. Tại phiên tòa trước đó, ông Haber cho biết mình sẽ trả tiền phạt trong vòng 30 ngày.