Bị phạt vì cố ý xăm hình trên cánh tay để trốn đi nghĩa vụ công an

Ngày 31.1, UBND H.Đắk Glong (Đắk Nông) cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính 15 triệu đồng đối với nam thanh niên có hành vi trốn tránh tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.

Theo đó, ngày 18.1, Hội đồng phúc tra sức khỏe công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024 do Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức ghi nhận V.V.T (19 tuổi, ngụ xã Quảng Sơn, H.Đắk Glong) không đạt kết quả phúc tra sức khỏe vì lý do có hình xăm trên cánh tay trái.

Qua xác minh của lực lượng chức năng, sau khi có kết quả khám tuyển nghĩa vụ tại Trung tâm y tế H.Đắk Glong và có thông báo của công an huyện này về việc phúc tra sức khỏe lần cuối vào ngày 18.1, T. biết mình đã đạt sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

Vì không muốn tham gia nghĩa vụ, ngày 11.1, T. đến tiệm xăm tại thôn Quảng Hợp, xã Quảng Sơn để xăm hình trên cánh tay trái, kích thước 7,5 cm x 5 cm với mục đích "được loại" trong đợt phúc tra sức khỏe.

Đến ngày 18.1, Hội đồng phúc tra sức khỏe Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện T. có hình xăm trên cánh tay trái nên đã loại T. ra khỏi danh sách gọi thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân vì không đạt tiêu chuẩn.

Ngay sau đó, Công an H.Đắk Glong đã chỉ đạo Công an xã Quảng Sơn vào cuộc xác minh, làm rõ nội dung và lập biên bản vi phạm hành chính với T. vì "có hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự".

Căn cứ biên bản vi phạm hành chính, UBND xã Quảng Sơn đã báo cáo, đề xuất và Chủ tịch UBND H.Đắk Glong đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T. trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu với mức phạt 15 triệu đồng.