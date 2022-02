Bị phạt vì kêu gọi ném mắm tôm vào những công nhân không chịu đình công

Ngày 25.2, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, cùng ngày, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Ninh Bình) phối hợp với Công an TP.Tam Điệp (Ninh Bình) và Sở TT-TT Ninh Bình triệu tập Nguyễn Anh Tuấn (nam, 37 tuổi, ngụ xã Thanh Lạc, H.Nho Quan, Ninh Bình), là công nhân Công ty TNHH giày Adora Việt Nam (địa chỉ tại Khu công nghiệp Tam Điệp, TP.Tam Điệp, Ninh Bình), để làm rõ về hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin kích động bạo lực.

Kết quả xác minh của cơ quan chức năng xác định, ngày 19.2, Nguyễn Anh Tuấn đã sử dụng tài khoản Facebook tên là “Nguyen Đan” đăng tải, chia sẻ 2 bài viết trong nhóm “Hội công nhân Công ty giày Adora Việt Nam”.

Nội dung 2 bài viết nhằm kêu gọi công nhân Công ty TNHH giày Adora Việt Nam đình công tập thể, đồng thời kêu gọi công nhân mang theo mắm tôm, trứng để ném vào những công nhân không chịu đình công cùng mọi người.

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Anh Tuấn đã thừa nhận sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng bài viết nhằm kích động, lôi kéo công nhân đình công kéo dài.





Căn cứ theo điểm d, khoản 1, Điều 101 của Nghị định 15/2020/NĐ- CP ngày 3.2.2020 của Chính phủ, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với anh Nguyễn Anh Tuấn.

Trước đó, từ ngày 16.2, hơn 4.000 công nhân Công ty TNHH giày Adora Việt Nam đã ngừng việc tập thể để yêu cầu lãnh đạo công ty tăng lương cơ bản và thực hiện một số chế độ khác.

Lãnh đạo công ty đã đối thoại với công nhân, đồng thời đồng ý tăng 6% lương cơ bản; tăng tiền cơm từ 17.000 đồng/suất lên 20.000 đồng/suất; không trừ tiền ăn và tiền xăng xe khi công nhân nghỉ phép; thực hiện test nhanh Covid-19 cho 30% công nhân/tuần...

Đến ngày 21.2, toàn bộ công nhân Công ty TNHH giày Adora Việt Nam đã trở lại làm việc bình thường.