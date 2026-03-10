Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bị phạt vì tung tin sai sự thật đóng 5 triệu đồng mới được nhận thi thể ở Bệnh viện Chợ Rẫy

Ngọc Lê
Ngọc Lê
10/03/2026 17:09 GMT+7

Ngày 10.3, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP.HCM cho biết vừa ra quyết định xử phạt đối với một cá nhân vì tung tin sai sự thật, rằng phải bỏ ra 5 triệu đồng đóng cho Nhà vĩnh biệt - Bệnh viện Chợ Rẫy thì mới được tiếp nhận thi thể.

Theo kết quả xác minh từ Công an TP.HCM, ông Đ.P.S (41 tuổi, ở xã Đông Thạnh, TP.HCM) là người tạo lập và quản lý fanpage "Đội cứu nạn giao thông quận 12 TPHCM". Ông S. có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc liên quan đến việc tiếp nhận thi thể tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

- Ảnh 1.

Nhà vĩnh biệt - Bệnh viện Chợ Rẫy

ẢNH: HOÀI NHÂN

Trước đó, ông S. đã đăng bài viết kèm video clip lên trang này với nội dung cho rằng bản thân phải bỏ ra số tiền 5 triệu đồng để hỗ trợ người nhà bệnh nhân đóng cho Nhà vĩnh biệt - Bệnh viện Chợ Rẫy thì mới được tiếp nhận thi thể.

Qua quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng khẳng định nội dung trên hoàn toàn là sai sự thật, thông tin bịa đặt, xuyên tạc. Hành vi này không chỉ bôi nhọ uy tín, hình ảnh của Bệnh viện Chợ Rẫy mà còn gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào ngành y tế TP.HCM.

Tại cơ quan công an, ông S. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Căn cứ quy định pháp luật, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông S. về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, theo Nghị định 15/2020 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022); mức phạt tiền là 7,5 triệu đồng. Đồng thời, ông S. bị buộc gỡ bỏ nội dung sai sự thật trên mạng xã hội.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần tỉnh táo, kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ. Mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để lan truyền tin sai sự thật, tin giả, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức sẽ bị xử lý nghiêm.

