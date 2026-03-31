Bị phạt vì vứt 3 chậu cây vào bãi đất ở TP.HCM

Ngày 31.3, Công an phường Đông Hưng Thuận (TP.HCM) cho biết đơn vị đã xử phạt anh Đ.P.P (26 tuổi) về hành vi vứt rác không đúng nơi quy định.

Trước đó, chiều 29.3, thông qua mô hình "3 trong 1: lắng nghe - tuyên truyền - hỗ trợ người dân", tổ công tác Công an phường Đông Hưng Thuận tiếp nhận tin báo về việc một người vứt rác thải không đúng quy định tại bãi đất trống thuộc khu phố 43.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã xác minh hiện trường và mời cá nhân liên quan về trụ sở làm rõ. Qua trích xuất dữ liệu, công an xác định khoảng 14 giờ ngày 29.3, anh Đ.P.P chạy xe máy chở 3 chậu nhựa (chậu trồng cây) đến khu vực bãi đất trống nói trên vứt bỏ.

Khu vực anh Đ.P.P vứt rác bị người dân phát hiện và báo cơ quan chức năng địa phương xử lý ẢNH: CA

Tại cơ quan công an, sau khi được cán bộ công an tuyên truyền, giải thích về trách nhiệm giữ gìn vệ sinh chung, anh P. đã nhận thức rõ vi phạm của mình.

Công an phường Đông Hưng Thuận đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 750.000 đồng đối với anh P.

Vụ việc nói trên là lời nhắc nhở thiết thực cho cộng đồng trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về môi trường. Theo đại diện Công an phường Đông Hưng Thuận, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kết hợp với các kênh thông tin từ người dân nhằm xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm, để xây dựng địa bàn văn minh, sạch đẹp.

Trước đó, vào tháng 12.2025, lực lượng chức năng xã Bình Hưng cũng đã lập biên bản xử phạt ông N.H.C (ở phường Tân Quy) khi người này ném túi rác sinh hoạt xuống kênh Cầu Ông Bé.

Tháng 9.2025, ông V.V.P cũng đã bị UBND xã Bình Hưng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vứt rác không đúng nơi quy định.