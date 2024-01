Bị phóng viên Iraq dọa hành hung, HLV Casas chưa hết đau đớn

Nỗi buồn của HLV Jesus Casas sau thất bại của đội tuyển Iraq trước Jordan tại Asian Cup 2023 nhân lên gấp bội. Kết thúc trận đấu, chiến lược gia người Tây Ban Nha bị phóng viên Iraq liên tục công kích, chửi bới trong phòng họp báo.

Một số phóng viên quá khích còn định bước lên để hành hung ông Casas, nhưng may mắn là đội ngũ an ninh đã can thiệp kịp thời. Sau khi nhóm phóng viên Iraq bị đuổi khỏi phòng họp báo, HLV Casas mới bước vào cuộc phỏng vấn sau trận.

Highlight Jordan 3 - 2 Iraq: 2 phút bù giờ kịch tính đưa đội 'chiếu dưới' vào tứ kết | Asian Cup 2023

Theo truyền thông Iraq, các phóng viên nước này tại Qatar nổi giận không chỉ bởi trận thua của đội nhà trước Jordan. Mà cánh báo chí Iraq còn bất mãn khi cho rằng HLV Casas dành quá nhiều thời gian để trả lời phỏng vấn truyền thông Tây Ban Nha, dẫn đến không toàn tâm toàn ý huấn luyện đội tuyển.

HLV Jesus Casas bị phóng viên Iraq dọa đánh LĐBĐ IRAQ

"Không HLV nào của các đội lọt vào vòng 16 đội Asian Cup mà trả lời phỏng vấn trước trận đấu nhiều như ông ta cả. Sao ông ta có thể làm thế chứ, thật đáng xấu hổ", một phóng viên Iraq chia sẻ.

Tuy nhiên, hành động quá khích của cánh báo chí Iraq không được truyền thông ủng hộ. Trang France24 dùng từ "ghê tởm" để nói về các phóng viên Iraq khi muốn đánh HLV Casas.

Đáp lại sự hung hăng của phóng viên chủ nhà, ông Casas chỉ nói: "Tôi đau đớn trước những gì mình vừa mắt thấy tai nghe". HLV của đội tuyển Iraq sau đó khẳng định sai lầm của trọng tài đã tước đi cơ hội vào tứ kết của ông cùng học trò.

"Ở một giải đấu lớn như Asian Cup, bạn không thể đuổi một cầu thủ khỏi sân bởi anh ta ăn mừng bàn thắng. Điều tương tự xảy ra trong hiệp 1 khi các cầu thủ Jordan cũng ăn mừng bàn thắng theo cách đó, để rồi trọng tài không có bất kỳ hành động nào.

Vấn đề nằm ở thời điểm xuất hiện chiếc thẻ đỏ này. Nó diễn ra sau khi chúng tôi đã sử dụng hết quyền thay người nên Iraq bị đẩy vào thế khó. Chúng tôi không có cơ hội thực hiện bất kỳ thay đổi nào trên sân. Việc tiền đạo Iraq bị đuổi khỏi sân là bước ngoặt trận đấu", HLV Casas nhấn mạnh.

Liên đoàn Bóng đá Iraq đã lên án hành động trên, khi cho rằng đây là "cảnh tượng đau đớn" mà họ chứng kiến bên trong phòng họp báo cũng như "hành vi kinh tởm và liều lĩnh hướng về phía HLV Casas", đồng thời nhấn mạnh rằng các hành động pháp lý sẽ được thực hiện để "bảo vệ quyền lợi và danh tiếng" của HLV người Tây Ban Nha.

"Hành động của họ còn tồi tệ hơn cả trận thua của Iraq", Liên đoàn Bóng đá Iraq lên tiếng. Không loại trừ khả năng các phóng viên có ý định hành hung ông Casas sẽ bị cấm tác nghiệp ở mọi trận đấu của đội tuyển Iraq.

Dưới thời HLV Casas, đội tuyển Iraq đã lọt vào vòng 16 Asian Cup 2023 và đang dẫn đầu bảng đấu ở vòng loại 2 World Cup 2026. Tháng 3 tới, thầy trò ông Casas sẽ có 2 trận đấu gặp Philippines, lần lượt vào các ngày 21 và 26.3.