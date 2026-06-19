Bí quyết chọn kệ TV để tăng trải nghiệm và bảo vệ sức khỏe

Hệ quả là không ít gia đình phải đối mặt với những tình huống dở khóc dở cười: Kệ quá hẹp khiến chiếc TV đắt tiền trông lỏng lẻo như sắp lật, hoặc kệ quá cao khiến người xem phải ngửa cổ liên tục dẫn đến các bệnh về đốt sống cổ. Đáng lo ngại hơn, một chiếc kệ có chiều ngang bằng hoặc nhỏ hơn viền TV sẽ làm mất trọng tâm, chỉ cần một va chạm nhỏ cũng có thể khiến chiếc TV hàng chục triệu đồng đổ sập.

Việc lựa chọn kệ TV cũng rất quan trọng đối với trải nghiệm và sức khỏe ẢNH: GEMINI AI

Tiết lộ công thức 'vàng' cho kệ TV từ các chuyên gia thiết kế

Để giải quyết triệt để bài toán này, các chuyên gia thiết kế nội thất đã đưa ra một công thức tính kích thước kệ TV chuẩn xác, dựa trên hai yếu tố cốt lõi: Tầm mắt của người xem và chiều rộng thực tế của thiết bị.

1. Chiều cao của kệ (Bảo vệ đốt sống cổ)

Nguyên tắc then chốt sẽ là tâm màn hình TV phải nằm ngay đúng tầm mắt của bạn khi ngồi. Để tính toán, bạn hãy làm theo 3 bước đơn giản:

Bước 1 : Ngồi lên ghế sofa và đo khoảng cách từ sàn nhà đến mắt của bạn (Ví dụ: 91 cm).

: Ngồi lên ghế sofa và đo khoảng cách từ sàn nhà đến mắt của bạn (Ví dụ: 91 cm). Bước 2 : Đo chiều cao tổng thể thực tế của TV (từ đỉnh xuống đáy) rồi đem chia đôi (Ví dụ TV 65 inch có chiều cao khoảng 90 cm, chia đôi bằng 45 cm).

: Đo chiều cao tổng thể thực tế của TV (từ đỉnh xuống đáy) rồi đem chia đôi (Ví dụ TV 65 inch có chiều cao khoảng 90 cm, chia đôi bằng 45 cm). Bước 3: Lấy chiều cao tầm mắt trừ đi con số vừa chia đôi (91 - 45 = 46 cm). Kết quả 46 cm chính là chiều cao lý tưởng của chiếc kệ bạn cần tìm mua.

2. Chiều rộng của kệ (Hàng rào an toàn cho thiết bị)

Rất nhiều người nhầm tưởng TV 65 inch nghĩa là chiều ngang dài 65 inch. Thực tế, con số rao bán đó là số đo đường chéo màn hình và chưa tính phần viền. Bạn bắt buộc phải dùng thước dây đo chiều ngang thực tế từ cạnh trái sang cạnh phải của TV. Để đảm bảo tính cân đối về mặt thị giác và giúp TV đứng vững, chiếc kệ phải có chiều rộng lớn hơn chiều ngang thực tế của TV ít nhất từ 8 - 10 cm.

Đo đạc chiều cao, chiều rộng giúp tìm ra kích thước chuẩn cho kệ TV

ẢNH: GEMINI AI

Quy tắc 'nhân đôi' để không làm hại mắt

Bên cạnh kích thước kệ, khoảng cách từ sofa đến TV cũng quyết định việc bạn có bị mỏi mắt khi xem hay không. Các chuyên gia nhãn khoa khuyên bạn nên áp dụng quy tắc nhân đôi số inch được quảng cáo của tivi để ra khoảng cách ngồi hợp lý. Ví dụ, nếu sở hữu TV 65 inch, khoảng cách an toàn từ vị trí ngồi đến màn hình là 130 inch (khoảng 3,3 mét).

Việc áp dụng các công thức toán học đơn giản này không chỉ giúp không gian phòng khách của bạn trở nên sang trọng, gọn gàng đúng chuẩn kiến trúc mà quan trọng nhất là bảo vệ thị lực và sức khỏe cơ xương khớp cho các thành viên trong gia đình về lâu dài.