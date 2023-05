Bí quyết chọn xúc xích ngon đổi vị cho cả gia đình

Sau đây là một số bí quyết chọn xúc xích ngon do các chuyên gia thực phẩm Mavin Foods tư vấn cho các gia đình:

- Lựa chọn xúc xích sạch từ nguồn: Nguồn nguyên liệu làm xúc xích cần được đảm bảo là thịt sạch, được nuôi theo quy trình chặt chẽ từ các cơ sở chăn nuôi uy tín. Đặc biệt cần có giấy kiểm dịch thú y rõ ràng và quy trình giết mổ được kiểm soát.

- Quy trình chế biến đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm: Để sản xuất những sản phẩm xúc xích sạch, an toàn, đạt chuẩn và ổn định chất lượng thì quy trình sản xuất phải được chuẩn hóa và quản lý nghiêm ngặt, đặc biệt các cơ sở chế biến cần đảm bảo chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm như HACCP, ISO....

- Nhà sản xuất uy tín: Đây là một yếu tố quan trọng nhất khi chọn lựa sản phẩm xúc xích cho cả gia đình vì các nhà sản xuất lớn và uy tín sẽ đảm bảo cũng cam kết về chất lượng sản phẩm cũng như quyền lợi của người tiêu dùng.

Là một trong những Tập đoàn Nông nghiệp Thực phẩm hàng đầu tại Việt Nam, thương hiệu thực phẩm Mavin Foods sở hữu dòng sản phẩm đa dạng và liên tục cải tiến để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Mavin Foods sở hữu Nhà máy chế biến thực phẩm tại Hà Nam, với vốn đầu tư 1 triệu USD sử dụng máy móc dây chuyền sản xuất hoàn toàn nhập khẩu từ CHLB Đức. Quy trình chế biến đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm và đặc biệt Mavin Foods kiểm soát giết mổ theo tiêu chuẩn châu Âu.

Mavin Foods nổi tiếng với các sản phẩm xúc xích như Mavinia, HotDog, Berliner, Vealino,… Trong đó, sản phẩm xúc xích Boni đang được các gia đình và em nhỏ đặc biệt yêu thích và săn lùng bởi đáp ứng nhu cầu "Sạch - Ngon - Kinh tế" cho mọi nhà.