Bí quyết lão hóa ngược của minh tinh Kim Nam Joo

Kim Nam Joo đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ sau 6 năm, kể từ khi đóng phim truyền hình Misty (2018). Là ngôi sao hạng A được khán giả xứ kim chi yêu mến, Kim Nam Joo gây ấn tượng qua nhiều phim truyền hình như Người mẫu, My husband got a family, Queen of housewives... Cô từng rất đắt show quảng cáo ở thập niên 90 thế kỷ trước.

Năm 2005 nữ diễn viên kết hôn với tài tử Kim Seung Woo từ đó ít xuất hiện trên màn ảnh, Kim Nam Joo dành phần lớn thời gian cho gia đình, là hậu phương để chồng phát triển sự nghiệp. Năm 2010, cô trở lại hoạt động nghệ thuật nhưng không thường xuyên.

Kim Nam Joo trẻ trung tái xuất màn ảnh ở tuổi 53 ELLE

Theo Elle, để có thân hình thon gọn dù đã ở tuổi 53, nữ diễn viên đình đám một thời xứ kim chi đã có chế độ dinh dưỡng vô cùng khắt khe. Cụ thể, Kim Nam Joo chia sẻ bí quyết giảm cân của cô nằm ở chế độ ăn kiêng, thường chỉ ăn 2 quả trứng và 3 chiếc kimbap mỗi ngày trong 6 tháng. Bên cạnh đó cô thường chỉ ăn lòng trắng trứng hay chỉ ăn vài miếng ức gà. Nhờ đó mà diễn viên My husband got a family đã giảm được 7kg trong vòng 6 tháng.

Tuy nhiên nữ diễn viên cũng phàn nàn về tác dụng phụ khi ăn kiêng khiến đôi lúc cô cảm thấy chóng mặt. Cô cho rằng ngoài chế độ ăn uống cân bằng thì việc tập thể dục đều đặn trong thời gian dài cũng rất tốt cho sức khỏe và duy trì vẻ ngoài trẻ trung, thon gọn.

Kim Nam Joo và Cha Eun Woo trong ngày ra mắt phim IG MBC

Mới nhất người đẹp tham gia diễn xuất cùng nam diễn viên đàn em Cha Eun Woo trong bộ phim truyền hình Wolderful World (tạm dịch: Thế giới tuyệt vời). Lên sóng từ đầu tháng 3 năm nay, bộ phim thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trong phim, nữ diễn viên vào vai Eun Soo Hyun - một nhà văn và cũng là nữ giáo sư tâm lý học. Cô có một gia đình hạnh phúc hoàn hảo, tuy nhiên biến cố gia đình bất ngờ ập đến khi con trai của Eun Soo Hyun bị chết trong một tai nạn ô tô. Do thủ phạm gây tai nạn cho con trai cô tìm cách trốn tránh khỏi sự trừng phạt của pháp luật, nên cô quyết tâm tự thực thi công lý. Trong hành trình giành lại công lý cho con trai, Eun Soo Hyun gặp Kwon Sun Yool (Cha Eun Woo đóng). Từ đó nhiều bí mật dần hé lộ.

Một cảnh trong phim Wolderful World do Kim Nam Joo thủ vai chính IG MBC

Ở tuổi 53, Kim Nam Joo được nhận xét có gu thời trang hiện đại, trẻ trung. Dù mới quay trở lại màn ảnh nhưng vai diễn của cô trong Wolderful World đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả nhờ cách hóa thân vào nhân vật một cách xuất sắc.