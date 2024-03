The Escape of the Seven: Resurrection là mùa 2 của phim The Escape of the Seven (Cuộc chiến sinh tồn) phát sóng cuối năm ngoái. Bộ phim là đứa con tinh thần mới nhất của biên kịch Kim Soon Ok, "mẹ đẻ" của sê ri Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu (The Penthouse). Tuy nhiên, mùa 1 Cuộc chiến sinh tồn liên tục gây tranh cãi vì nhiều tình tiết bạo lực quá mức và vô lý. Truyền thông và khán giả kỳ vọng nội dung mùa 2 sẽ có cải thiện tốt hơn