Mỹ nhân 'She was pretty' Hwang Jung Eum đệ đơn ly hôn lần hai

Hwang Jung Eum quyết định đệ đơn ly hôn lần hai INSTAGRAM NV

Hôm 22.2, công ty quản lý của Hwang Jung Eum là Y1 Entertainment cho biết nữ diễn viên đệ đơn ly hôn Lee Young Don sau nhiều cân nhắc. Công ty không tiết lộ nguyên nhân cặp đôi "đường ai nấy đi". Y1 Entertainment cũng mong công chúng hạn chế đưa ra những suy đoán, tin tức tiêu cực ảnh hưởng đến cuộc sống Hwang Jung Eum và các con.

Chồng của Hwang Jung Eum là Lee Young Don, cựu vận động viên golf chuyên nghiệp và là đại gia ngành thép. Theo News1 (Hàn Quốc), vài ngày trước khi đưa ra thông báo ly hôn, sao phim She was pretty từng có động thái úp mở ông xã lăng nhăng.

Cụ thể, cô để lại bình luận trên trang cá nhân: "Chồng tôi luôn bận rộn kể từ khi kết hôn đến nay", "Nếu tôi nhớ không lầm thì chắc anh ấy đã hẹn hò với khoảng 400 người rồi"… Đặc biệt, tháng 10 năm ngoái, trên chương trình My Little Old Boy của đài SBS, Hwang Jung Eum từng chia sẻ: "Hôn nhân chính là điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời tôi".

Hwang Jung Eum từng cập nhật ảnh chồng con trên mạng xã hội INSTAGRAM NV

Hwang Jung Eum và Lee Young Don công khai hẹn hò năm 2015. Đến tháng 2.2016, mỹ nhân 8X và bạn trai tổ chức đám cưới. Tháng 8.2017, đôi vợ chồng chào đón con trai đầu lòng.

Tháng 9.2020, Hwang Jung Eum đệ đơn ly hôn. Tuy nhiên, đến giữa năm 2021, họ "gương vỡ lại lành" và người đẹp cho biết đã rút đơn. Đến năm 2022, cặp đôi chào đón con trai thứ hai. Đáng tiếc, đến đầu năm 2024, Hwang Jung Eum một lần nữa quyết tâm chia tay.

Trước khi kết hôn với Lee Young Don, nữ ca sĩ kiêm diễn viên từng có 9 năm hẹn hò với Kim Yong Joon (nhóm SG Wannabe). Thậm chí, Hwang Jung Eum với Kim Yong Joon từng cùng tham gia show We got married và còn được xem là đôi tình nhân đẹp nhất làng giải trí Hàn Quốc lúc bấy giờ.

Nữ diễn viên trong phim Cuộc chiến sinh tồn POSTER PHIM

Hwang Jung Eum xuất thân từ nhóm nhạc Hàn Quốc Sugar vào năm 2002 nhưng lại rẽ hướng theo con đường diễn xuất chuyên nghiệp và gặt hái thành công. Cô nổi tiếng với loạt phim đình đám như Gia đình là số 1 phần 1, Bí mật kinh hoàng, Tìm lại chính mình, She was pretty (Cô nàng xinh đẹp)…

Hwang Jung Eum còn được mệnh danh là "Nữ hoàng rom-com" hay "Nữ hoàng rating" tại làng phim ảnh xứ kim chi. Bộ phim gần đây nhất mà cô tham gia là Cuộc chiến sinh tồn (The Escape of the Seven) phát sóng hồi cuối năm 2023. Mùa 2 tác phẩm dự kiến ra mắt trong năm nay.