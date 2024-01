'Chàng quỷ của tôi' kết thúc đẹp, rating gây thất vọng

Khán giả hài lòng với kết thúc của Chàng quỷ của tôi CẮT TỪ PHIM

Tập 16 và cũng là tập cuối Chàng quỷ của tôi (My Demon) lên sóng vào tối 20.1 trên đài SBS. Tập này tiếp nối tình tiết Jeong Gu Won (Song Kang) tan biến ở tập trước, Do Do Hee (Kim Yoo Jung) trở nên suy sụp. Cô chịu đựng nỗi cô đơn một cách khổ sở và liên tục tự trách mình.

Vào ngày lễ Giáng sinh, Do Do Hee một mình đến bãi biển, nhớ về Jeong Gu Won. Tại đây, cô đưa ra điều ước muốn chàng quỷ sống lại, bản thân sẵn sàng ký khế ước trả giá. Sau khi Do Do Hee thổ lộ, điều kỳ diệu đã xảy ra, Jeong Gu Won bất ngờ xuất hiện trước sự ngỡ ngàng lẫn hạnh phúc của Do Do Hee.

Cảnh phim được hồi sinh CẮT TỪ PHIM

Hóa ra, Noh Suk Nyeo (Cha Cheong Hwa) quyết định hồi sinh Jeong Gu Won để đổi lấy việc anh thắng cược bà ở các tập trước. Noh Suk Nyeo cũng là người cảm động khi chứng kiến mối tình trắc trở và sự chia ly của cặp đôi suốt thời gian qua.

Jeong Gu Won chính thức được quay về bên Do Do Hee. Cặp đôi tận hưởng từng giây phút hạnh phúc với nhau. Ngoài ra, khúc mắt về cái chết của bố Do Do Hee cũng được Jeong Gu Won giải đáp, gỡ bỏ hoàn toàn những sự hiểu lầm trước đây.

Những giây phút ngọt ngào tình tứ của cặp đôi chính trong tập cuối CẮT TỪ PHIM

Nửa cuối tập 16 Chàng quỷ của tôi tràn ngập những khoảnh khắc ngọt ngào lẫn lãng mạn xoay quanh Jeong Gu Won và Do Do Hee. Nam diễn viên Song Kang và người đẹp Kim Yoo Jung một lần nữa bùng nổ "phản ứng hóa học" ở các cảnh ôm hôn, cử chỉ thân mật, ánh mắt tình tứ…

Kết phim Chàng quỷ của tôi, Jeong Gu Won vẫn đảm nhận vai trò quỷ, lập khế ước và trừng trị hạng người cặn bã. Do Do Hee tiếp tục công việc của mình, thân thiện với người nhà và nhân viên hơn. Song song với cặp đôi chính Jeong Gu Won và Do Do Hee, những nhân vật còn lại trong tác phẩm như Park Bok Gyu (Heo Jung Do), Shin Da Jeong (Seo Jung Yeon), Jin Ga Young (Cho Hye Joo), Ju Seok Hoon (Lee Sang Yi)… đều nhận cái kết đẹp, hạnh phúc.

Jeong Gu Won và Do Do Hee có được kết thúc có hậu sau hai kiếp

CẮT TỪ PHIM

Chàng quỷ của tôi là phim hài lãng mạn giả tưởng với chuyện tình giữa con người (Do Do Hee) và ác quỷ (Jeong Gu Won). Mối lương duyên của cả hai từ quá khứ đến hiện tại hay định mệnh của họ liên quan đến "hình xăm chữ thập" được diễn giải hợp lý từ đầu đến cuối. Song, Chàng quỷ của tôi cũng không tránh khỏi nhiều "sạn", tình tiết dư thừa và lê thê... Đặc biệt, diễn xuất của Song Kang và Kim Yoo Jung nhận về nhiều tranh cãi.

Tập cuối My Demon đạt rating 3,5% trên toàn Hàn Quốc. Từ khi ra mắt đến nay, tỷ suất người xem của Chàng quỷ của tôi chỉ dao động ở mức 3% đến hơn 4%. Đây là thành tích đáng thất vọng so với một bộ phim truyền hình được chiếu vào khung giờ đẹp cuối tuần trên đài trung ương SBS.

Chàng quỷ của tôi do Kim Jang Han làm đạo diễn, Choi Ah Il viết kịch bản. Tác phẩm quy tụ dàn sao Hàn Kim Yoo Jung, Song Kang, Lee Sang Ih, Lee Yoon Ji… Sau Chàng quỷ của tôi, phim Tài phiệt và cảnh sát (Flexx Cop) sẽ tiếp sóng khung giờ tối thứ sáu - thứ bảy hằng tuần trên đài SBS.