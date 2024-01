Song Kang bất ngờ biến mất trong tập áp chót phim 'Chàng quỷ của tôi'

Chàng quỷ của tôi khiến khán giả bất ngờ trước thềm kết thúc POSTER PHIM

Tập mới nhất phim Chàng quỷ của tôi (My Demon) tràn ngập không khí u buồn sau khi Jeong Gu Won (Song Kang) rời xa Do Do Hee (Kim Yoo Jung). Cả hai không ngừng nghĩ về nhau. Quay về cuộc sống độc thân đầy nỗi cô đơn, Do Do Hee chọn lao vào công việc để quên đi nỗi nhớ về Jeong Gu Won. Còn chàng quỷ vẫn thường xuyên âm thầm xuất hiện bên Do Do Hee và chăm sóc cô.

Đồng thời, trong tập áp chót này, Do Do Hee cũng biết được câu chuyện về kiếp trước bi thương của mình ở thời phong kiến, cũng như quá khứ đầy duyên nợ giữa cô và Jeong Gu Won. Từ đó, Do Do Hee hiểu rõ hơn quyết định ra đi của Jeong Gu Won.

Tạo hình cổ trang của Song Kang (trái) và Kim Yoo Jung nhận về nhiều lời khen POSTER PHIM

Mạch phim ở tập 15 Chàng quỷ của tôi được đẩy lên cao trào với sự trở lại đột ngột của kẻ độc ác Noh Suk Min (Kim Tae Hoon) sau khi bỗng dưng biến mất từ tập trước. Sau tất cả, hắn vẫn không từ bỏ dã tâm của mình. Noh Suk Min thay đổi dung mạo, tìm đến bắt cóc Do Do Hee để dụ Jeong Gu Won xuất hiện. Cuối cùng, Jeong Gu Won lộ diện, tấn công Noh Suk Min để cứu Do Do Hee.

Song, Noh Suk Min nhân lúc Jeong Gu Won sơ hở, chĩa súng bắn vào chàng quỷ. Vì bảo vệ cho Jeong Gu Won, Do Do Hee đỡ đạn và chết trong vòng tay đau đớn lẫn tuyệt vọng của người mình yêu. Cuối tập phim, Jeong Gu Won cứu sống Do Do Hee, chấp nhận rằng bản thân sẽ phải trả giá đắt vì vi phạm điều luật không được can thiệp vào sự sống và cái chết của con người.

Cảnh phim lấy đi nước mắt nhiều người xem CẮT TỪ PHIM

Fan phim hy vọng cả hai có cái kết đẹp ở tập cuối CẮT TỪ PHIM

Chứng kiến người yêu tan biến dần dần, Do Do Hee đau lòng khóc nức nở. Phân đoạn Jeong Gu Won "bay màu" trước mắt Do Do Hee đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Video cảnh này được chia sẻ rầm rộ và trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội suốt nhiều giờ qua.

Một số ý kiến so sánh khoảnh khắc Jeong Gu Won tan biến giống cảnh yêu tinh Kim Shin (Gong Yoo) "hóa cát bụi" trong phim Goblin cách đây 7 - 8 năm. Ngoài ra, nhiều người hâm mộ Chàng quỷ của tôi bày tỏ sự bàng hoàng khi Jeong Gu Won bị nạn ngay trước thềm tác phẩm kết thúc. Dân mạng cũng đưa ra hàng loạt dự đoán xoay quanh cái kết của phim, phần lớn hy vọng biên kịch cho chàng quỷ sống lại và hạnh phúc bên Do Do Hee.

Dân mạng so sánh cảnh trong phim Chàng quỷ của tôi (trái) và Goblin CHỤP MÀN HÌNH TWITTER

Rating tập 15 Chàng quỷ của tôi đạt 3,7% trên toàn Hàn Quốc, tăng nhẹ 0,3% so với mức 3,4% của tập 14 chiếu tuần trước. Diễn biến trong tập áp chót này bị đánh giá là khá lê thê, lặp lại vài cảnh của tập trước, tình huống xảy ra thiếu tự nhiên, diễn xuất của Song Kang và Kim Yoo Jung vẫn chưa thuyết phục… Dù vậy, "phản ứng hóa học" tốt giữa Song Kang và Kim Yoo Jung vẫn giúp tác phẩm giữ chân không ít khán giả. Người xem mong nhân vật của cả hai sẽ có cái kết đẹp trong tập cuối và tên phản diện Noh Suk Min phải bị trừng trị nặng.

Tập 16 cũng là tập cuối của tác phẩm sẽ lên sóng tối 20.1 trên đài SBS. Chàng quỷ của tôi do Kim Jang Han làm đạo diễn, Choi Ah Il viết kịch bản. My Demon quy tụ dàn sao Hàn Kim Yoo Jung, Song Kang, Lee Sang Ih, Lee Yoon Ji…