Song Kang và Kim Yoo Jung ngọt ngào đến mấy cũng không cứu nổi rating 'My Demon'

Song Kang (phải) và Kim Yoo Jung tiếp tục ăn ý trong tập 13 Chàng quỷ của tôi CẮT TỪ PHIM

Tập 13 Chàng quỷ của tôi (My Demon) tràn ngập những cảnh quay lãng mạn xoay quanh cặp đôi Jeong Gu Won (Song Kang đóng) và Do Do Hee (Kim Yoo Jung). Nguyên nhân là bởi chàng quỷ Gu Won quyết tâm đem đến niềm vui cũng như cái kết có hậu cùng Do Do Hee sau khi biết quá khứ đau buồn của mình ở kiếp trước với cô.

Suốt tập phim, cả hai tận hưởng quãng thời gian hạnh phúc như những cặp đôi mới cưới, quấn lấy nhau từ việc cùng dùng bữa sáng ngọt ngào đến đón Giáng sinh ấm áp. Gương mặt Jeong Gu Won và Do Do Hee không giấu được niềm hạnh phúc.

Fan phim thích thú với hàng loạt phân đoạn lãng mạn của cặp đôi CẮT TỪ PHIM

"Phản ứng hóa học" giữa Song Kang và Kim Yoo Jung một lần nữa bùng nổ. Hàng loạt khoảnh khắc tình tứ của bộ đôi trong tập 13 Chàng quỷ của tôi gây sốt cộng đồng mạng. Thậm chí, nhiều khán giả nhận xét hai diễn viên trông giống như đôi vợ chồng thật ngoài đời.

Tuy nhiên, dù Song Kang và Kim Yoo Jung ăn ý đến mấy trong những cảnh yêu đương, rating Chàng quỷ của tôi vẫn không có dấu hiệu bứt phá. Tập mới nhất đạt 3,6% trên toàn Hàn Quốc, tăng nhẹ 0,7% so với tập 12. Đây vẫn là thành tích rating đáng thất vọng đối với một bộ phim truyền hình phát sóng khung giờ đẹp thứ sáu - thứ bảy cuối tuần trên đài SBS (Hàn Quốc). Bởi phần lớn những tác phẩm từng ra mắt khung giờ này đều đạt tỷ suất người xem trên 5%, thậm chí là có một số phim luôn quanh quẩn mức 9 - 10% và lập kỷ lục rating cả năm.

Mối lương duyên giữa Jeong Gu Won và Do Do Hee từ kiếp trước (ảnh trên) đến thời hiện đại POSTER PHIM

Quay về tình tiết Chàng quỷ của tôi, tập 13 còn kể về cuộc đối đầu giữa Do Do Hee và Nok Suk Min (Kim Tae Hoon) độc ác. Nok Suk Min dần bộc lộ bản chất thật của mình, không giấu ý đồ bất chấp tất cả để nắm mọi quyền lực trong tay. Tham vọng của hắn chắc chắn sẽ càng bành trướng và tàn bạo hơn nữa ở các tập sau.

Chàng quỷ của tôi chỉ còn 3 tập nữa là kết thúc. Phim do Kim Jang Han làm đạo diễn, Choi Ah Il viết kịch bản. My Demon quy tụ dàn sao Hàn Kim Yoo Jung, Song Kang, Lee Sang Ih, Lee Yoon Ji… Tác phẩm chiếu tối thứ sáu, thứ bảy hằng tuần trên đài SBS (Hàn Quốc).