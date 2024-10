Bí quyết NCB trở thành Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024

NCB vừa nhận Giải thưởng hàng đầu về nhân sự HR Asia Awards lần thứ 2 liên tiếp vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á - Best Companies to Work for in Asia" với số điểm xuất sắc 4,6/5 điểm. NCB trở thành "điểm đến mới" của nhân sự ngành ngân hàng.

Trong bối cảnh ngân hàng đang chuyển mình toàn diện, NCB luôn đặt yếu tố con người là cốt lõi của sự phát triển, hướng tới xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc cho CBNV xoay quanh 3 yếu tố chính: hành trình trải nghiệm của CBNV; lộ trình thăng tiến; sự đồng hành của đội ngũ lãnh đạo nhiệt huyết và giàu kinh nghiệm.

NCB nhận giải "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024"

ẢNH: HN

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn

NCB luôn nỗ lực mang đến hành trình trải nghiệm dịch vụ nhân sự trọn vẹn nhất với các chế độ đãi ngộ hấp dẫn, linh hoạt cho CBNV. Điểm chạm đầu tiên phải kể đến là thu nhập, năm 2024 tăng so với năm 2023. NCB đã xây dựng và áp dụng khung dải lương mới, nhằm thưởng xứng đáng cho sự đóng góp của nhân sự, đảm bảo CBNV hiện hữu của NCB được hưởng chế độ cạnh tranh trên thị trường và thu hút nhân tài gia nhập hệ thống.

NCB cũng chú trọng vào các phúc lợi phi tài chính, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho CBNV, tổ chức hàng loạt hoạt động văn hóa doanh nghiệp gắn với 5 giá trị cốt lõi "Trung thành - Tín nhiệm - Tận tâm - Tinh tế - Thăng hoa". Nhờ đó, nâng cao sự gắn kết và xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc, là mảnh đất màu mỡ để những "hạt giống" nhân tài nảy mầm và phát triển.

Lộ trình thăng tiến và cơ hội phát triển rõ nét

Lộ trình thăng tiến và việc phát triển năng lực cá nhân tại NCB luôn được chú trọng. Ông Tạ Kiều Hưng - Tổng giám đốc NCB cho biết, NCB đang phát triển một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động với các chính sách nhân sự rất tốt mà ở đó, nhân sự sẽ có nhiều thách thức nhưng cũng không ít cơ hội để nâng cấp và khẳng định bản thân.

Các chương trình đào tạo liên tục được ngân hàng tổ chức, không chỉ giúp CBNV hiểu rõ định hướng phát triển của ngân hàng và xây dựng kế hoạch hành động, mục tiêu phát triển cá nhân phù hợp, mà còn bổ sung cho CBNV năng lực thích nghi, linh hoạt và sẵn sàng nhận nhiệm vụ thách thức hơn, cơ hội thăng tiến cao hơn.

NCB chú trọng tạo ra môi trường làm việc bình đẳng, nơi mọi CBNV đều có cơ hội đưa ra tiếng nói của mình. Chỉ cần có đủ năng lực, phẩm chất, lãnh đạo sẵn sàng "trao cơ hội, ứng niềm tin" để nhân sự khẳng định bản thân và đóng góp vào sự phát triển của tổ chức.

Sự đồng hành của đội ngũ lãnh đạo có tâm - có tầm

Yếu tố khiến NCB hấp dẫn ứng viên thời gian qua là ngân hàng được dẫn dắt bởi đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm, có tâm và có tầm. Được biết, NCB đã kiện toàn bộ máy nhân sự với sự tham gia của nhiều nhân sự các cấp có chuyên môn sâu rộng, đặc biệt là các lãnh đạo cấp cao giàu kinh nghiệm, năng lực chuyên môn và năng lực quản lý trên thị trường Tài chính - Ngân hàng. Đội ngũ lãnh đạo cấp cao của NCB luôn cởi mở và sẵn sàng lắng nghe, đối thoại trực tiếp, phản hồi ý kiến của CBNV thông qua các tọa đàm, talkshow được tổ chức định kỳ.

"Với hàng loạt chính sách và chủ trương phát triển mới, NCB chắc chắn sẽ mang đến một môi trường làm việc hạnh phúc, hiện đại, năng động với nhiều thách thức cho CBNV và là lựa chọn mới cho các ứng viên tiềm năng muốn trải nghiệm, thử thách và khẳng định bản thân", bà Võ Thị Thùy Dương - Phó tổng giám đốc phụ trách mảng Nhân sự NCB cho biết.