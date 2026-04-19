Giáo dục

Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao: Bắt đầu phát sóng từ ngày mai

Bích Thanh
Bích Thanh
19/04/2026 14:13 GMT+7

Từ ngày mai, 20.4, Báo Thanh Niên bắt đầu phát sóng lần lượt 88 chuyên đề ôn tập trực tuyến các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại thanhnien.vn, facebook.com/thanhnien và YouTube.

Học sinh lớp 12 trên cả nước ôn thi tốt nghiệp THPT trực tuyến trên các nền tảng của Báo Thanh Niên từ ngày 20.4

Từ ngày 20.4 - 23.5, trong 5 tuần, với 3 khung giờ cố định (16 giờ 30, 18 giờ 30 và 20 giờ 30) thứ hai đến thứ bảy, chương trình "Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao năm 2026" do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU) và Hệ thống Trường quốc tế Á Châu (Asian School) thực hiện, sẽ phát sóng trực tiếp lần lượt 88 chuyên đề ôn tập của 9 môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Bằng kinh nghiệm đúc kết sau nhiều năm giảng dạy, các giáo viên (GV) tại TP.HCM từ các trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (P.Chợ Quán), Bùi Thị Xuân (P.Bến Thành), Lê Quý Đôn, Marie Curie (P.Xuân Hòa), Nguyễn Hiền (P.Bình Thới) và hệ thống Trường quốc tế Á Châu... sẽ hướng dẫn cách ôn, làm bài thi tốt nghiệp THPT sao cho đạt kết quả cao nhất.

Trung bình mỗi môn thi có 10 chuyên đề, mỗi chuyên đề khoảng 20 phút. GV phụ trách mỗi môn thi đã xây dựng những chuyên đề bài giảng một cách khoa học và thiết thực theo nguyên tắc ôn đến đâu chắc đến đó. Ngoài ra, GV còn đưa ra các định dạng bài tập phù hợp, bám sát định hướng của Bộ GD-ĐT giúp học sinh (HS) làm quen, tiếp cận tốt nhất với đề thi chính thức.

Ngoài thời gian ôn thi trực tuyến, HS có thể xem lại các chuyên đề ôn tập mọi lúc, mọi nơi với điện thoại thông minh, máy tính trên các nền tảng của Báo Thanh Niên.

Lịch phát sóng tuần từ 20 đến 25.4 các chuyên đề ôn thi tốt nghiệp năm 2026

88 chuyên đề ôn thi tốt nghiệp THPT 2026 trên thanhnien.vn

88 chuyên đề ôn thi tốt nghiệp THPT 2026 trên thanhnien.vn

Từ ngày 20.4, học sinh lớp 12 trên cả nước có thể ôn tập trực tuyến các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cùng các giáo viên có nhiều kinh nghiệm tại thanhnien.vn, facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

TP.HCM quy mô thi tốt nghiệp THPT 2026 lớn nhất nước: 130.000 học sinh, 3 thách thức

Học sinh TP.HCM chọn môn thi tốt nghiệp THPT 2026: Tiếng Anh và lý chiếm đa số

