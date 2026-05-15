Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao: Kiến thức tiến hóa môn sinh

Giáo viên hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT môn sinh học ẢNH: BÍCH THANH

10 chuyên đề ôn tập môn sinh học thuộc chương trình Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao năm 2026 do giáo viên Võ Thanh Bình, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, thực hiện được phát ở chuyên mục giáo dục trên các nền tảng: thanhnien.vn, fanpage Facebook và kênh YouTube của Báo Thanh Niên.

Trong chuyên đề 8: Một số vấn đề thường gặp trong phần tiến hóa, giáo viên hướng dẫn ôn tập phần lý thuyết, khoảng 1 điểm trong đề thi. Đồng thời hệ thống một số lý thuyết thường xuyên gặp trong đề thi các năm qua.

Trước đó vào ngày 12.5, trong chuyên đề 7: Một số công thức trong phần di truyền quần thể, giáo viên hướng dẫn học sinh một số công thức thường gặp ở bài tập di truyền quần thể. Đây là dạng bài tập thường xuyên gặp trong đề thi, nói chung cũng không quá khó, nếu học sinh chú tâm thì có thể làm nhanh được dạng bài tập này.

Từ 20.4 đến 23.5, vào các khung giờ cố định (16 giờ 30, 18 giờ 30 và 20 giờ 30) thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, Báo Thanh Niên lần lượt phát sóng trực tiếp 88 chuyên đề Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao tại các địa chỉ thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

88 chuyên đề ôn tập kiến thức do các giáo viên giàu kinh nghiệm tại TP.HCM xây dựng, gồm: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, chuyên Trần Đại Nghĩa, Bùi Thị Xuân, Lê Quý Đôn, Marie Curie, Nguyễn Hiền, quốc tế Á Châu… Qua mỗi chuyên đề ôn thi trực tuyến, giáo viên sẽ giúp học sinh tiết kiệm thời gian, tận dụng lợi thế của công nghệ để hứng thú với việc học, tích lũy kiến thức cho kỳ thi quan trọng sắp đến.

Sau các khung giờ nói trên, các chuyên đề vẫn xuất hiện trên các nền tảng thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Thanh Niên. Học sinh sử dụng bất kỳ thiết bị (điện thoại thông minh, máy tính cá nhân hay máy tính cố định) và chỉ cần kết nối internet đều có thể tiếp cận nội dung hệ thống kiến thức của 9 môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

