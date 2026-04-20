Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao môn toán: Kỹ năng ôn tập

Chương trình Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao năm 2026 môn toán được phát tại địa chỉ thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Thanh Niên.

Chuyên đề đầu tiên của môn toán do giáo viên Trần Văn Toàn, nguyên tổ trưởng tổ toán Trường THPT Marie Curie (P.Xuân Hòa, TP.HCM), thực hiện.

Chuyên đề 1 với chủ đề kiến thức về xác suất có điều kiện. Trong chuyên đề này, thầy Toàn hướng dẫn học sinh cách chuyển bài toán xác suất có điều kiện thành bài toán xác suất cổ điển (năm lớp 10 và 11) đồng thời hướng dẫn cách sử dụng sơ đồ cây một cách linh hoạt để giải bài toán xác suất có điều kiện.

Giáo viên Trần Văn Toàn cho hay, 10 chuyên đề ôn thi sẽ hệ thống hóa kiến thức môn toán đồng thời qua từng chuyên đề giúp học sinh rèn luyện khả năng tính toán, kỹ năng tìm đáp án, trả lời câu hỏi dạng thức trắc nghiệm mới lần đầu tiên áp dụng vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Giáo viên Trần Văn Toàn hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT môn toán

Bắt đầu từ hôm nay, vào các khung giờ cố định (16 giờ 30, 18 giờ 30 và 20 giờ 30) từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, Báo Thanh Niên lần lượt phát sóng trực tiếp 88 chuyên đề Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao tại các địa chỉ thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

88 chuyên đề ôn tập kiến thức do các giáo viên giàu kinh nghiệm tại TP.HCM xây dựng, gồm: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, chuyên Trần Đại Nghĩa, Bùi Thị Xuân, Lê Quý Đôn, Marie Curie, Nguyễn Hiền, Quốc tế Á Châu… Qua mỗi chuyên đề ôn thi trực tuyến, giáo viên sẽ giúp học sinh tiết kiệm thời gian, tận dụng lợi thế của công nghệ để hứng thú với việc học, tích lũy kiến thức cho kỳ thi quan trọng sắp đến.

Sau các khung giờ nói trên, các chuyên đề vẫn xuất hiện trên các nền tảng thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Thanh Niên. Học sinh sử dụng bất kỳ thiết bị (điện thoại thông minh, máy tính cá nhân hay máy tính cố định) và chỉ cần kết nối internet đều có thể tiếp cận nội dung hệ thống kiến thức của 9 môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Học sinh có thể truy cập vào các nền tảng của Báo Thanh Niên hoặc quét mã QR từ lịch phát sóng để xem trực tiếp chương trình Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào đúng khung giờ hoặc xem lại 88 chuyên đề ôn thi tốt nghiệp THPT đã phát.

Lịch phát sóng tuần từ 20 đến 25.4 các chuyên đề ôn thi tốt nghiệp năm 2026