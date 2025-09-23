Bí quyết sống khỏe của bác sĩ 100 tuổi vẫn khám bệnh 3 ngày mỗi tuần

Dù tuổi cao nhưng bà vẫn duy trì công việc khám bệnh 3 ngày mỗi tuần tại Bệnh viện Kasamatsu ở thành phố Kainan, theo tờ The Japan News (Nhật Bản).

Người thầy thuốc của nhiều thế hệ

Bệnh viện Kasamatsu được thành lập từ năm 1909. Từ ngày kết hôn với chồng là bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình Shigeru, bà Kasamatsu đã bắt đầu làm việc tại đây. Cả hai vợ chồng cùng nhau vừa điều hành bệnh viện vừa nuôi dạy 3 người con.

Có thời điểm bà phải khám cho hơn 120 bệnh nhân trong một ngày. Bệnh viện từng tiếp nhận cả cấp cứu nên bà không ít lần thức trắng đêm tham gia phẫu thuật.

Bà nhớ lại rằng mình từng làm đủ mọi việc, từ khám bệnh, phát thuốc, ghi chép sổ sách cho đến kế toán.

Bí quyết làm nghề của bác sĩ Kasamatsu rất giản dị. Bà luôn cho rằng quan trọng nhất là lắng nghe bệnh nhân nói. Nhờ sự ân cần, gần gũi, bà tạo được sự tin tưởng từ người bệnh.

Con trai thứ 2 của bà, ông Satoshi, hiện là giám đốc bệnh viện, chia sẻ rằng bệnh nhân rất tin cậy mẹ mình vì bà luôn biết cách tạo không khí thoải mái khi trò chuyện.

Cải bó xôi, bông cải xanh, bắp cải... là một phần trong chế độ ăn của bác sĩ Kasamatsu

Bí quyết sống khỏe

Cuộc đời bác sĩ Kasamatsu gắn với sự bận rộn, vất vả và cả những biến cố về sức khỏe.

Bà Kasamatsu từng phải nhập viện điều trị ung thư nhưng chưa bao giờ bỏ dở công việc. Với bà, điều giữ cho sức khỏe bền bỉ suốt 100 năm chính là chế độ ăn uống.

Bà cho rằng ăn nhiều rau là bí quyết lớn nhất giúp duy trì thể trạng và phòng bệnh. Trong bữa ăn hằng ngày, bà thường dùng các loại rau như cải bó xôi, bông cải xanh, bắp cải, đậu bắp.

Bà tin rằng rau không chỉ bổ dưỡng mà còn giúp hạ đường huyết, giữ cơ thể cân bằng và khỏe mạnh.

Ở tuổi 100, bà vẫn đi lại vững vàng mà không cần gậy. Bà sống một mình trong ngôi nhà cạnh bệnh viện sau khi chồng qua đời năm 2012, hưởng thọ 91 tuổi.

Tinh thần minh mẫn

Ngoài công việc, bác sĩ Kasamatsu còn giữ cho tinh thần minh mẫn bằng thói quen giải các trò chơi số học mỗi ngày.

Bà dành từ một đến 2 giờ để rèn luyện trí óc, xem đây là cách hữu hiệu để ngăn ngừa sa sút trí tuệ.

Bà cũng nuôi dưỡng niềm vui với âm nhạc. Ở tuổi 70, bà bắt đầu học piano theo gợi ý từ chồng.

Bên cạnh đó, bà vẫn duy trì thói quen đọc tài liệu y khoa để cập nhật kiến thức chuyên môn. Việc học tập và nghiên cứu không ngừng giúp bà tiếp tục vững vàng trong nghề, trở thành tấm gương lớn cho lớp con cháu và đồng nghiệp.

Không nghĩ đến nghỉ hưu

Theo thống kê của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, đến cuối năm 2022 có khoảng 340.000 bác sĩ báo cáo tình trạng hành nghề của mình và trong số đó có 86 người từ 98 tuổi trở lên. Tuy nhiên, trường hợp bác sĩ Kasamatsu vẫn đều đặn thăm khám ở tuổi 100 là vô cùng hiếm.

Dù đã đi qua một thế kỷ, bà vẫn giữ tinh thần lạc quan và niềm say mê với nghề y. Bà khẳng định mình vẫn khỏe mạnh, không thấy mệt mỏi và chưa hề nghĩ đến chuyện nghỉ hưu.