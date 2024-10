Bị sa thải, nhiều nhân viên Intel tìm đến NVIDIA

Intel đang phải đối mặt với làn sóng 'chảy máu chất xám' sau khi công ty tiến hành sa thải nhân sự trên quy mô toàn cầu.

Nhân viên sa thải từ Intel ồ ạt đầu quân cho NVIDIA

Theo báo cáo từ Globes, ít nhất 30 nhân viên Intel tại Israel, đa phần là các kỹ sư có kinh nghiệm dày dặn từ 10 - 20 năm, đã đầu quân cho NVIDIA. Các kỹ sư này đều là những chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế chip, bao gồm phát triển phần mềm thiết kế, kiến trúc phần cứng, quản lý nguồn năng lượng và phát triển bộ xử lý lõi.

NVIDIA chiêu mộ các nhân tài từ Intel sau làn sóng sa thải ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECH4GAMERS

Nguyên nhân chính khiến nhân tài Intel tìm đến NVIDIA được cho là do mức lương và đãi ngộ hấp dẫn hơn. Theo trang levels.fyi, mức lương khởi điểm của kỹ sư phần cứng cấp cơ sở tại NVIDIA cao hơn 33% so với Intel. Ngoài ra, gói cổ phiếu thưởng hằng năm của NVIDIA cũng gấp gần 3 lần so với Intel.

Việc mất đi những nhân sự giàu kinh nghiệm và chuyên môn cao có thể gây ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của Intel trong lĩnh vực phát triển chip. Trong khi đó, NVIDIA đang ngày càng thể hiện sức mạnh của mình trên thị trường AI (trí tuệ nhân tạo) và trung tâm dữ liệu, thu hút nhiều nhân tài từ các đối thủ.

Ngoài NVIDIA, một số cựu nhân viên Intel còn gia nhập các công ty công nghệ danh tiếng khác như Apple, Amazon, Mobileye, Google, Microsoft và Huawei.