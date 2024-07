Bị Than KSVN níu chân, HLV Kim Chi cùng CLB TP.HCM I vẫn vô địch sớm

Trước khi bước vào vòng 13, CLB TP.HCM I đang có 32 điểm. Trong khi đó, CLB Than KSVN có 27 điểm, xếp vị trí thứ 2. Chính vì thế, màn chạm trán giữa hai đội có ý nghĩa quan trọng trong việc quyết định ngôi vương tại giải VĐQG 2024. Hiểu được tính chất quan trọng này, cả HLV Đoàn Thị Kim Chi của TP.HCM I và HLV Đoàn Minh Hải của Than SKVN đều tung ra sân đội hình mạnh nhất.



Đúng với sự chờ đợi của CĐV, CLB Than KSVN và TP.HCM I cống hiến màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Tốc độ được đẩy lên rất cao và nhiều tình huống ăn miếng trả miếng diễn ra liên tục. Đặc biệt, tuyến giữa hai đội với nhiều cầu thủ đẳng cấp như Nguyễn Thị Vạn, Dương Thị Vân (Than KSVN), Thùy Trang (CLB TP.HCM I) có nhiều tình huống tranh chấp.

CLB TP.HCM I (áo đỏ) và Than KSVN nhập cuộc với tinh thần rất cao VFF

CLB Than KSVN là đội có nhiều lý do hơn để khao khát chiến thắng. Ngoài việc níu chân CLB TP.HCM I trong cuộc đua vô địch, đội bóng vùng mỏ cũng muốn bỏ lại các đối thủ đang bám đuổi gắt gao. Khoảng thời gian đầu hiệp 1, CLB Than KSVN thi đấu tốt hơn, không giấu giếm ý đồ tìm bàn thắng sớm. Dương Thị Vân, Trúc Hương như thường lệ vẫn thi đấu xông xáo và mang đến nhiều khó khăn cho hàng thủ đối phương.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đội bóng của HLV Đoàn Minh Hải cũng có thứ mình cần là bàn thắng mở tỷ số. Phút 33, Nguyễn Thị Vạn nhận bóng của đồng đội và dứt điểm tinh tế, đưa CLB Than KSVN dẫn trước.

Không chỉ hàng công chơi tốt, hàng thủ của CLB Than KSVN còn đứng vững trước vô vàn sức ép của CLB TP.HCM I. Thủ thành Khổng Thị Hằng là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất hiệp 1, giúp Than KSVN bảo toàn lợi thế dẫn 1-0. Ngoài việc cản phá những cú đá nguy hiểm của đối thủ, người gác đền của Than KSVN còn kết nối tốt với các hậu vệ, ngăn chặn lối đá trung lộ sở trường của CLB TP.HCM I.

CLB Than KSVN dẫn trước sau hiệp 1 và chơi tốt hơn VFF

Sang hiệp 2, HLV Đoàn Thị Kim Chi bắt đầu thay đổi lối chơi, hàng công của nhà vô địch giải VĐQG 2023 cũng được làm mới. Những sự điều chỉnh nhanh chóng phát huy tác dụng và cơ hội rõ rệt với CLB TP.HCM I cũng đến nhiều hơn. Sau rất nhiều nỗ lực, phút 65, hậu vệ Trần Thị Thu Thảo tỏa sáng với cú dứt điểm đẹp mắt, gỡ hòa 1-1 cho CLB TP.HCM I.

Bàn gỡ hòa đẩy tinh thần CLB TP.HCM I lên rất cao. Thùy Trang cùng các đồng đội tấn công nhiều ở trung lộ và sẵn sàng đẩy cao đội hình, áp sát cầu thủ của CLB Than KSVN. Trước áp lực quá lớn này, Phạm Thị Nhâm của CLB Than KSVN đã đá phản lưới nhà ở phút 80, giúp CLB TP.HCM I dẫn trước 2-1.

Nhận liên tiếp 2 đòn đau, CLB Than KSVN vùng lên. Đến phút 87, Thúy Hằng tung cú sút trái phá, ấn định trận hòa kịch tính 2-2 của trận đấu.

Chỉ có 1 điểm trước CLB Than KSVN nhưng TP.HCM I đã chính thức bảo vệ thành công ngôi vương giải VĐQG 2024 sớm 1 vòng đấu. HLV Kim Chi cùng các học trò có 33 điểm, hơn đội xếp sau là CLB Than KSVN 5 điểm. Đáng nói hơn, kể từ đầu giải, CLB TP.HCM I chưa thua bất kỳ trận đấu nào.

CLB TP.HCM I chính thức bảo vệ thành công ngôi vô địch VFF

Ở trận cùng giờ, CLB Hà Nội I đã giành chiến thắng 2-1 trước Sơn La. Đội bóng của HLV Đặng Quốc Tuấn hiện có 27 điểm, xếp thứ 4. CLB Hà Nội I bằng điểm với đội đứng thứ 3 là CLB Thái Nguyên T&T nhưng phải xếp sau kỳ kém chỉ số phụ.

CLB Hà Nội I (áo đỏ) đang cạnh tranh vị trí thứ 2 với CLB Than KSVN và Thái Nguyên T&T VFF

Chỉ phải gặp CLB Sơn La nhưng Hà Nội I gặp rất nhiều khó khăn. Không chỉ bế tắc trong hiệp 1, đến phút 45+1, bất ngờ đã xảy ra khi Thu Phương mở tỷ số cho CLB Sơn La.

Phải đến phút 76, Vũ Thị Hoa mới tận dụng sai lầm của hậu vệ bên phía Sơn La, dứt điểm chuẩn xác quân bình tỷ số trận đấu. Chỉ 2 phút sau, đội trưởng Hải Yến lên tiếng đúng lúc, ghi bàn ấn định màn ngược dòng vất vả 2-1 cho CLB Hà Nội I.