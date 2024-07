Đương kim á quân U.21 SLNA 'lạc lối', bất ngờ bị loại

Bị loại vì thua hiệu số bàn thắng bại



SLNA là đội bóng từng 3 lần vô địch giải U.21 liên tiếp những năm đầu tiên (từ 2000-2002) cùng với Thể Công, sau đó họ còn vô địch 2 lần nữa năm 2012 tại Ninh Thuận và 2014 tại Cần Thơ. Thành tích này chỉ xếp thứ nhì sau Hà Nội, 6 lần vô địch (2013, 2015, 2016, 2018, 2019 và 2022) cho thấy lò đào tạo bóng đá trẻ xứ Nghệ là mạnh đến dường nào. Không chỉ riêng U.21 mà ngay trên bản đồ bóng đá các giải trong hệ thống giải trẻ quốc gia bất cứ giải nào cũng hầu hết đều có đội trẻ SLNA vào đến bán kết và gần như năm nào cũng có đội lên ngôi vô địch. Như đội U.13 đã chiến thắng tại Đắk Lắk và được chọn đi Nhật Bản thi đấu.

Đinh Xuân Tiến (áo vàng) trong vai trò đội trưởng chưa thể nâng tầm lối đá của U.21 SLNA PVF

Thế mà các giải từ vòng chung kết U.17 và U.21 vừa kết thúc vòng loại năm nay, đội bóng đương kim á quân lại đánh mất chính mình. Đội U.17 SLNA sau khi thua trận ra quân trước chủ nhà Bà Rịa-Vũng Tàu đã bị loại ở tứ kết. Nhưng chấn động nhất chính là đội U.21 đá vòng loại tại trung tâm PVF lại không thể vượt lên. Dù về thứ 3 chung cuộc sau chủ nhà và cựu vô địch U.19 Đông Á Thanh Hóa ở bảng B, nhưng đội bóng của HLV Nguyễn Văn Vinh bằng 7 điểm mà lại kém hiệu số bàn thắng bại so với các đội thứ ba khác ở 2 bảng C (LPBank HAGL) và bảng D (TP.HCM) đã không thể giành quyền lọt vào VCK. Đau nhất là SLNA thua TP.HCM về số bàn thua (10/7 so với 10/5), chính thức đánh mất ngôi vị á quân của mình quá sớm.

Thủ môn Chu Văn Tấn không cứu nổi sự sa sút của U.21 SLNA PVF

Hết động lực hay vì lý do gì?



Thất bại của SLNA đã xuất hiện ngay trận đầu vòng loại khi họ thua choáng váng chủ nhà PVF đến 0-5. Bình thường với lực lượng không hề tệ khi có nhiều tên tuổi như Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Văn Bách, Ngô Văn Bắc, Phan Duy Hào, Trịnh Hoàng Cảnh thì SLNA không thể nào "dính" trận thua đậm đến như thế. Nhất là ở trận chung kết năm 2023 cũng những con người đó, đội bóng xứ Nghệ còn dẫn trước PVF trước khi thua bằng đá luân lưu 11 m. Cứ cho là tai nạn, nhưng trận quyết định gặp Đông Á Thanh Hóa cần phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp thì thầy trò HLV Nguyễn Văn Vinh cũng không thể làm được. Vất vả lắm Nguyễn Trọng Sơn mới ghi bàn gỡ hòa 1-1 sau khi Nguyễn Ngọc Mỹ mở tỷ số cho đội bóng xứ Thanh. Kết quả này đã đặt SLNA vào cuộc chạy đua hiệu số khi buộc phải thắng đậm Huế trận cuối, ít nhất phải 4 bàn cách biệt. Nhưng 3 bàn thắng của Trọng Tuấn, Viết Mạnh và Tiến Minh không đủ giúp đội bóng xứ Nghệ vượt lên.

Niềm vui của U.21 SLNA khi thắng đậm Sông Trà Quảng Ngãi PVF

Lỗi đầu tiên dĩ nhiên phải thuộc về HLV khi chưa đủ tầm để xây dựng một lối chơi mạnh mẽ, ổn định kiểu như HLV Đinh Văn Dũng trước đây khi luôn "mát tay" thành công cùng đội U.21. Một lý do khác do SLNA mất 6 trụ cột tham gia đội tuyển U.19 quốc gia thi đấu giải Đông Nam Á tại Indonesia như Lê Đình Long Vũ, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Mai Hoàng, Phùng Văn Nam, thủ môn Cao Văn Bình, Nguyễn Bảo Ngọc khiến cho đội hình xộc xệch, thiếu chiều sâu. Dẫu vậy với lực lượng đang có thì cũng không hẳn đội bóng xứ Nghệ yếu đến mức phải thua đậm PVF và không thắng được Đông Á Thanh Hóa.

Nhiều người xem SLNA đá, cảm giác là lứa cầu thủ U.21 hiện tại đang đánh mất động lực. Đinh Xuân Tiến thi đấu mờ nhạt. Dù mang băng đội trưởng U.21 nhưng Xuân Tiến chưa phát huy được phẩm chất vốn có của mình nên anh không đóng góp tốt vào lối chơi chung, có trận còn vắng mặt từ đầu hoặc bị thay ra sớm. Các vệ tinh khác từng xuất hiện ở đội 1 như Nguyễn Văn Bách, Ngô Văn Bắc cũng thi đấu chưa đúng sức nên không kéo được lối chơi chung lên.

U.21 SLNA với đội trưởng là Văn Bách, không có cả Đinh Xuân Tiến PVF

Đánh mất "lửa" trong thi đấu của lứa U.21 cộng với những hệ lụy khi thay đổi liên tục bộ máy HLV, thiếu những nhà cầm quân giỏi để xốc tinh thần và tâm lý của đoàn quân trẻ lên, bóng đá xứ Nghệ đang lạc lối trên con đường khẳng định vai vế của mình trên bản đồ bóng đá trẻ cả nước.