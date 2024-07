Cựu HLV đội tuyển quốc gia xuất hiện cùng U.21 Đà Nẵng, LPBank HAGL lại thắng đậm

Bộ tham mưu hùng hậu của U.21 Đà Nẵng



Trong 27 đội bóng dự vòng loại giải U.21 quốc gia, có lẽ Đà Nẵng là một trong số ít đội bóng đặt nhiều tham vọng không chỉ có mặt ở vòng chung kết mà còn quyết tâm đi xa. Thể hiện cho điều đó là lực lượng đồng đều với đa số các gương mặt từng giành đồng hạng ba giải U.21 năm 2023 tại Thanh Hóa, thậm chí có người vừa giành ngôi vô địch giải hạng nhất lên đá V-League mùa tới là tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng.

Nhưng đáng nói là bộ khung trên hàng ghế chỉ đạo của đội U.21 Đà Nẵng là HLV Phan Thanh Đức và 2 cây đại thụ của bóng đá sông Hàn, cựu thủ môn Trương Văn Lợi và cựu HLV trưởng đội tuyển quốc gia, cựu tiền đạo xuất sắc một thời của bóng đá Việt Nam Phan Thanh Hùng.

Cựu HLV trưởng đội tuyển quốc gia Phan Thanh Hùng (thứ 2 từ phải) cùng cựu thủ môn Trương Văn Lợi (thứ 2 từ trái) và BHL đội U.21 Đà Nẵng Minh Trần

Sự có mặt của bộ đôi dày dặn kinh nghiệm này sẽ là một đảm bảo không nhỏ cho đoàn quân xứ Quảng khẳng định sức mạnh trong công tác đào tạo và chất lượng đội hình. Nhất là HLV Phan Thanh Hùng. Ông không chỉ đang giữ vai trò giám đốc kỹ thuật của bóng đá trẻ Đà Nẵng mà còn trực tiếp tư vấn, tham gia công tác chỉ đạo chiến thuật trên sân, giúp cho người em ruột mang lại lối chơi đầy sinh khí cho đội U.21 Đà Nẵng. Cựu thuyền trưởng đội tuyển quốc gia sau thời gian làm trợ lý cho HLV Calisto rồi HLV trưởng đội tuyển những năm đầu thập niên 2010. Sau đó ônh dẫn dắt lứa Văn Quyết, Trọng Hoàng, Công Vinh, Tấn Tài dự AFF Cup 2012 tại Thái Lan, đã góp công lớn đưa CLB Hà Nội T&T rồi Than Quảng Ninh trở thành thế lực mạnh của bóng đá Việt Nam. Cách đây 3 năm, ông về Bình Dương làm được một thời gian ngắn, sau đó rút lui về phía sau chuyên tâm làm trẻ.

Tiền đạo Thanh Hùng (24) của Đà Nẵng đi bóng tấn công Minh Trần

Năm 2023 ở Thanh Hóa, đội U.21 Đà Nẵng cũng đã có sự xuất hiện của HLV Phan Thanh Hùng và chính nhờ kinh nghiệm cầm quân phong phú của vị tướng 64 tuổi này mà đoàn quân sông Hàn lọt vào đến trận bán kết, thua PVF-CAND bằng đá 11 m luân lưu, giành vị trí đồng hạng ba.

Lần này HLV Phan Thanh Hùng cùng người bạn trong đội hình "dream team" một thời của Đà Nẵng là Trương Văn Lợi sẽ góp sức đưa đội trẻ sông Hàn quyết bay cao ở sân chơi U.21 mùa 2024. Sau chiến thắng lượt đầu trước Tây Nguyên Gia Lai 5-1 thì chiều 14.7, 2 bàn thắng của Tuấn Anh và Phi Hoàng đã giúp đội bóng sông Hàn nhẹ nhàng vượt qua Phú Yên 2-0.

LPBank HAGL 2 trận ghi 17 bàn

LPBank HAGL (áo vàng) quá mạnh so với đối thủ Minh Trần

Đội bóng phố núi không hề khoan nhượng khi tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội trước các đội chiếu dưới trong bảng C vòng loại U.21. Sau lượt đầu thắng đậm Phú Yên 9-0, gặp Đắk Lăk, đội bóng vừa cầm hòa Quảng Nam, ở lượt trận thứ 2, những tưởng thầy trò HLV Trịnh Duy Quang sẽ gặp đối thủ biết cách gây khó cho mình và nếu có thắng thì sẽ khó nhọc. Nào ngờ, LPBank HAGL đã tiếp tục dội một cơn mưa gôn đến 8 bàn không gỡ vào lưới đội bóng của HLV Trần Phi Ái.

Trong đó 5 bàn thắng chỉ trong 13 phút cuối hiệp 1, thậm chí 3 bàn từ 3-0 đến 5-0 chỉ cách nhau chưa đầy 3 phút (phút 41 đến 44). Tiền đạo Nguyễn Minh Tâm đã lập cú pocker (4 bàn) vượt qua thành tích hat-trick của Nguyễn Lê Phát (PVF) ở lượt đầu. Các bàn còn lại do Nguyễn Trọng Bảo (2 bàn), Võ Phước Bảo, Nguyễn Đăng Thọ ghi.

Tiền đạo Nguyễn Minh Tâm (7) ghi 4 bàn Minh Trần

Chiến thắng hoành tráng dù một số trụ cột không ra sân từ đầu như Đức Việt, Hoàng Minh Tiến, thủ môn Trần Trung Kiên, cho thấy lực lượng của đội bóng phố núi mùa này rất dày. Với sự cầm nhịp của vua giải trẻ Nguyễn Quốc Việt trong vai trò đội trưởng, chắc chắn đội bóng phố núi sẽ là ứng viên nặng ký nhất trong bảng. Thử thách lớn sẽ đến với lứa trẻ của bầu Đức khi lượt thứ 3 ngày 17.7, họ sẽ gặp đội bóng sông Hàn. Trận còn lại ở bảng này, Quảng Nam thắng Tây Nguyên Gia Lai 2-0 do Thành Vinh và Đình Bắc ghi. Đáng nói 2 bàn thắng đến khi Quảng Nam chỉ còn 10 người trên sân sau khi Phạm Anh Quốc bị thẻ đỏ.

Niềm vui của Đăng Dương sau khi ghi bàn cho U.21 Thể Công Viettel Thu Hà

Kết quả các trận còn lại: Bảng A, Thể Công Viettel thắng Công an Hà Nội 2-0 do Đăng Dương và Kim Huy ghi. Hà Nội thắng Luxury Hà Long 2-1 do Anh Tiệp và Anh Tú ghi cùng bàn đá phản của trung vệ Đức Anh. Bảng B, PVF hòa Đông Á Thanh Hóa 0-0, còn Huế thắng đậm Sông Trà Quảng Ngãi 5-0.

Trịnh Long Vũ (25, PVF) tranh bóng cùng Nguyễn Văn Tiếp (12, Thanh Hóa) PVF

Bảng D, Long An dẫn trước Tiền Giang 2-0 trong hiệp 1 do Như Ý và Tuấn Khanh ghi, nhưng 2 bàn thắng của Minh Sang và Trương Hùng Phú đã giúp đoàn quân của HLV Hà Vương Ngầu Nại giành lại trận hòa 2-2 với 1 điểm. Đội chủ nhà TP.HCM thắng đậm Cần Thơ 4-0 với cú đúp của vua phá lưới giải hạng nhất Bùi Văn Bình và 2 bàn thắng của Nguyễn Khánh Duy và Nguyễn Thanh Xuân.

Bùi Văn Bình (17, phải) ghi 2 bàn vào lưới Cần Thơ Khả Hòa

Niềm vui của U.21 Tiền Giang sau khi gỡ hòa Khả Hòa

Bảng E, Bình Phước thắng Bình Thuận 2-1 do Vũ Đức Duy và bàn đá phản của hậu vệ Bình Thuận. Lâm Đồng thắng Đồng Nai 1-0 do Đào Gia Việt ghi, còn Khánh Hòa và Tây Ninh hòa 1-1. Lượt trận thứ 3 vòng loại U.21 diễn ra ngày thứ tư 17.7.

U.21 Bình Phước mừng chiến thắng trước Bình Thuận Anh Tuấn

Xếp hạng sau 2 lượt:

Bảng A

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS TV TĐ Điểm 1 THỂ CÔNG VIETTEL 2 2 0 0 7 1 6 4 0 6 2 HÀ NỘI 2 2 0 0 5 1 4 7 0 6 3 LUXURY HẠ LONG 1 0 0 1 1 2 -1 3 0 0 4 TT BĐ ĐÀO HÀ 1 0 0 1 1 5 -4 1 0 0 5 CÔNG AN HÀ NỘI 2 0 0 2 0 5 -5 3 0 0

Bảng B

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS TV TĐ Điểm 1 PVF 2 1 1 0 5 0 5 5 0 4 2 ĐÔNG Á THANH HOÁ 2 1 1 0 5 0 5 2 0 4 3 HUẾ 1 1 0 0 5 0 5 0 0 3 4 SÔNG LAM NGHỆ AN 1 0 0 1 0 5 -5 3 0 0 5 SÔNG TRÀ QUẢNG NGÃI 2 0 0 2 0 10 -10 4 0 0

Bảng C

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS TV TĐ Điểm 1 LPBANK HAGL 2 2 0 0 17 0 17 0 0 6 2 SHB ĐÀ NẴNG 2 2 0 0 7 1 6 1 0 6 3 QUẢNG NAM 2 1 1 0 3 1 2 2 1 4 4 ĐẮK LẮK 2 0 1 1 1 9 -8 2 0 1 5 TÂY NGUYÊN GIA LAI 2 0 0 2 1 7 -6 4 0 0 6 PHÚ YÊN 2 0 0 2 0 11 -11 3 0 0

Bang D

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS TV TĐ Điểm 1 TP HỒ CHÍ MINH 2 2 0 0 6 0 6 3 0 6 2 TIỀN GIANG 2 1 1 0 3 2 1 0 0 4 3 LONG AN 1 0 1 0 2 2 0 1 0 1 4 ĐỒNG THÁP 1 0 0 1 0 2 -2 2 0 0 5 CÀN THƠ 2 0 0 2 0 5 -5 5 0 0

Bảng E

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS TV TĐ Điểm 1 LÂM ĐỒNG 2 2 0 0 8 1 7 2 0 6 2 BÌNH PHƯỚC 2 1 1 0 3 2 1 3 1 4 3 ĐỒNG NAI 2 1 0 1 1 1 0 6 0 3 4 KHÁNH HÒA 2 0 2 0 2 2 0 2 1 2 5 TÂY NINH 2 0 1 1 1 2 -1 5 1 1 6 BÌNH THUẬN 2 0 0 2 2 9 -7 2 0 0