Thời sự

Bí thư Cà Mau làm Trưởng ban Chỉ đạo tháo gỡ dự án tồn đọng kéo dài

Gia Bách
14/05/2026 11:30 GMT+7

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau thành lập Ban Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, kéo dài. Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy, làm Trưởng ban.

Ngày 14.5, tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh (Ban Chỉ đạo).

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo gồm 13 thành viên. Trong đó, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy, giữ vai trò Trưởng ban; ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Huỳnh Hữu Trí, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, làm Phó trưởng ban.

Ông Nguyễn Hồ Hải (đứng), Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, trong chuyến khảo sát thực tế nhằm tháo gỡ khó khăn của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu sau 9 năm chưa đưa vào hoạt động

ẢNH: CTV

Các thành viên còn lại gồm 2 Phó chủ tịch UBND tỉnh là ông Lâm Văn Bi, ông Lê Văn Sử cùng lãnh đạo nhiều sở, ngành liên quan như Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan chức năng.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ rà soát, phân loại các dự án tồn đọng, kéo dài đang gặp khó khăn, vướng mắc trên địa bàn tỉnh; xác định nguyên nhân cụ thể của từng dự án để đề xuất giải pháp tháo gỡ kịp thời, hiệu quả. Đáng chú ý, quyết định nhấn mạnh mục tiêu sớm đưa các dự án vào hoạt động, khơi thông và phát huy hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực đất đai.

Theo phân công, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm tham mưu và giúp triển khai các nhiệm vụ theo quy định. Ban Chỉ đạo cũng được phép thành lập tổ giúp việc để trực tiếp theo dõi, tham mưu tháo gỡ khó khăn cho các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo tổ công tác giám sát BVĐK Cà Mau

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải làm tổ trưởng tổ công tác giám sát dự án Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường và các dự án khác.

