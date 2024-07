Bí thư Hà Nội chỉ đạo lên phương án di dời 700 hộ dân khỏi rốn lũ

Chiều 29.7, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng lãnh đạo thành phố đi kiểm tra hiện trường tại vùng rốn lũ trên địa bàn xã Tân Tiến (H.Chương Mỹ).



Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài thị sát vùng rốn lũ ở xã Tân Tiến (H.Chương Mỹ) chiều 29.7 KHẮC HIẾU

Theo ông Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch UBND H.Chương Mỹ, khi nước sông Bùi tràn qua đê thì khoảng 1.300 hộ dân đã được di dời ra khỏi vùng ngập lụt. Còn khoảng 700 hộ dân (khoảng 1.000 người) tiếp tục bám trụ ở lại vùng ngập. Ngày sau đó, lực lượng chức năng cùng chính quyền sở tại đã tập trung cung cấp nước sạch và lương thực cho người dân vùng lũ.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, thành phố đã có công văn đề nghị thủy điện Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) đóng 1 cửa xả. Đồng thời, đề nghị tỉnh Hà Nam điều tiết nước để giảm áp lực cho đê sông Bùi.

Chỉ đạo tại hiện trường, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu chính quyền sở tại tính toán kỹ. Đối với việc còn 700 hộ dân thì phải sơ tán tiếp, không thể ở lại nhà, vì tính mạng, sức khỏe của nhân dân phải đặt lên hàng đầu.

"Nếu vận động không được thì phải báo cáo ban, ngành để cưỡng chế đưa dân đi. Đồng thời, tiếp tục lo chỗ ở để người dân sơ tán. Về dài hơi, việc ngập lụt không phụ thuộc vào ý chí của con người vì do thời tiết, do yếu tố khách quan. Nên có thể tính 10 ngày, nửa tháng chưa chắc đã xong (nước rút - PV) thì phải tính đến an sinh xã hội, phải tính đến làm sao hỗ trợ cho dân có chỗ ở ổn định", bà Hoài nói.

Người dân xã Nam Phương Tiến bám trụ lại nhà dù nước lũ dâng ngập lối đi nhiều ngày qua KHẮC HIẾU

Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý thêm, khi di tản dân thì nơi đến phải đảm bảo được nhu cầu sinh hoạt tối thiểu, không để người dân bị đói. Đặc biệt, phải quan tâm, ưu tiên số 1 đối với người già, người cô đơn, người yếu thế, người tàn tật…

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu lực lượng chức năng khẩn cấp bảo đảm an toàn các tuyến đê sông Bùi. Riêng H.Chương Mỹ có trách nhiệm cắt cử người theo dõi, đề phòng đê sông Bùi bị vỡ.

"Nếu nước rút được thì khẩn trương chỉ đạo để ổn định cuộc sống nhân dân, quan tâm đến vệ sinh môi trường, dịch bệnh", bà Hoài yêu cầu.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 2, từ 7 giờ ngày 22.7 - 11 giờ ngày 29.7, mưa lũ đã khiến hơn 5,5 km đê thuộc địa bàn 11 xã (Hồng Phong, Quảng Bị, Phú Nghĩa, Tốt Động, Thanh Bình, Thủy Xuân Tiên, Tân Tiến, Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ, Hữu Văn, Trần Phú) bị ngập; 37 m đê bị sạt lở… Đồng thời, 24 thôn, xóm bị ngập, trong đó có 1.239 hộ dân bị ngập từ 0,5 - 2 m, 1.231 hộ bị ngập lối đi; hơn 2.000 m tường bao bị đổ.

Về công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả, lực lượng chức năng đã huy động hơn 4.700 người và 199 phương tiện tham gia. Tổ chức cấp phát hơn 1.500 bình nước uống (loại 20 lít) và 50 thùng mì tôm tại các vùng ngập nặng; lắp đặt téc và cung cấp nước sạch tập trung tại 10 điểm…

Sau khi thị sát tại rốn lũ H.Chương Mỹ, đoàn công tác do Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài dẫn đầu tiếp tục đi kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão ở thôn Cấn Hạ, xã Cấn Hữu (H.Quốc Oai).