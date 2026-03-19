Bí thư Lai Châu Lê Minh Ngân trúng cử đại biểu HĐND với tỷ lệ 95,4%

Đình Huy
19/03/2026 17:54 GMT+7

Ủy ban Bầu cử tỉnh Lai Châu vừa ban hành nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, toàn tỉnh Lai Châu đã bầu đủ 84 đại biểu HĐND tỉnh, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần và số lượng được ấn định tại 12 đơn vị bầu cử.

Ông Lê Minh Ngân, Bí thư tỉnh ủy Lai Châu

Trong số 50 người trúng cử, các ứng cử viên trúng cử đa số đều đạt tỷ lệ phiếu bầu rất cao, thường trên 80% so với tổng số phiếu hợp lệ. Đáng chú ý, ứng cử viên đạt tỷ lệ phiếu bầu cao nhất là ông Sùng A Hồ, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lai Châu, tại đơn vị bầu cử số 4 với tỷ lệ 95,78% so với tổng số phiếu hợp lệ.

Đứng thứ hai là ông Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, tại đơn vị bầu cử số 6 với tỷ lệ 95,40% so với tổng số phiếu hợp lệ.

Ông Hà Quang Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, trúng cử với tỷ lệ 90,41% so với tổng số phiếu hợp lệ.

Trước đó, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức họp nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả triển khai công tác bầu cử.

Theo đó, toàn tỉnh có trên 299.280 cử tri tham gia bầu cử tại 854 khu vực bỏ phiếu. Kết quả, có hơn 299.080 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 99,93% - tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh, nằm trong tốp 5 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất cả nước.

Trong ngày bầu cử, các tổ bầu cử đã sử dụng 160 hòm phiếu phụ mang đến bệnh viện và nhà dân để tạo điều kiện cho người già yếu, bệnh nhân thực hiện quyền bầu cử.

Ông Hà Quang Trung làm Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu

Ngày 19.11, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã họp kỳ thứ 33 và bầu ông Hà Quang Trung, Phó bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.

