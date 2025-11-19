Ông Hà Quang Trung làm Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu

Tại kỳ họp, bằng hình thức biểu quyết, đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu đã miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Văn Lương để nhận nhiệm vụ công tác mới theo quyết định của Ban Bí thư (giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Điện Biên).

Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Giàng Páo Mỷ tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Quang Trung ẢNH: LAI CHÂU

Tiếp đó, HĐND tỉnh Lai Châu tiến hành quy trình bầu chức Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hà Quang Trung, Phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu; bầu chức Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách đối với ông Dương Quốc Hoàn, Chánh văn phòng HĐND tỉnh bằng hình thức bỏ phiếu.

Kết quả, ông Hà Quang Trung được đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu với kết quả phiếu bầu 97,5%; ông Dương Quốc Hoàn được tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung bày tỏ sự xúc động, vinh dự và hứa sẽ tận tâm, tận lực, cùng tập thể lãnh đạo và nhân dân đưa tỉnh Lai Châu phát triển.

Ông Hà Quang Trung (49 tuổi) quê tỉnh Hưng Yên, có trình độ lý luận cao cấp, là cử nhân tài chính - tín dụng, thạc sĩ kinh doanh và quản lý.

Ông Hà Quang Trung từng trải qua các chức vụ: Phó trưởng phòng phụ trách, Trưởng phòng Kinh tế - tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên; Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Điện Biên; Phó giám đốc, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Điện Biên; Bí thư Thành ủy Điện Biên Phủ; Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên; Phó bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.