Phó bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên làm Phó bí thư Lai Châu

Theo quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng, ông Hà Quang Trung, Phó bí thư Tỉnh ủy Điện Biên thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2025 - 2030 và được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Quang Dương trao quyết định của Ban Bí thư cho Phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Hà Quang Trung ẢNH: CTTĐT LAI CHÂU

Phát biểu tại lễ công bố quyết định, ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư, chúc mừng ông Hà Quang Trung đã được T.Ư tin tưởng, giao nhiệm vụ mới, bày tỏ tin tưởng ông Hà Quang Trung sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu thực hiện tốt nhiệm vụ. Đồng thời, đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ tỉnh Lai Châu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ ông Hà Quang Trung hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hà Quang Trung cảm ơn sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự ủng hộ của Ban Chấp hành Đảng bộ hai tỉnh Điện Biên, Lai Châu, khẳng định đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lai Châu.

Ông Hà Quang Trung khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, cùng tập thể lãnh đạo Tỉnh ủy Lai Châu và nhân dân đưa tỉnh Lai Châu phát triển xanh, nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.

Ông Hà Quang Trung (49 tuổi) quê tỉnh Hưng Yên, có trình độ lý luận cao cấp, là cử nhân tài chính - tín dụng, thạc sĩ kinh doanh và quản lý.

Ông Hà Quang Trung từng trải qua các chức vụ: Phó trưởng phòng phụ trách, Trưởng phòng Kinh tế - tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên; Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên; Phó giám đốc, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Điện Biên; Bí thư Thành ủy Điện Biên Phủ; Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên; Phó bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.



