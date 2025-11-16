Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương làm Phó bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức T.Ư đã công bố quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng về việc điều động ông Lê Văn Lương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Lê Văn Lương, Phó bí thư Tỉnh ủy Điện Biên ẢNH: CTTĐT ĐIỆN BIÊN

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư, cho biết ông Lê Văn Lương trưởng thành từ cơ sở, là cán bộ có trình độ, được đào tạo cơ bản, trải qua nhiều cương vị công tác luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp quan trọng vào thành tích, kết quả chung của các cơ quan, đơn vị nơi công tác.

Ông Dương đề nghị các cán bộ trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các cấp, ngành của tỉnh Điện Biên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tạo điều kiện để ông Lê Văn Lương thực hiện tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới.

Ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Lê Văn Lương bày tỏ, đây vừa là vinh dự, cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân giao phó.

Ông Lê Văn Lương phát biểu nhận nhiệm vụ ẢNH: CTTĐT ĐIỆN BIÊN

Trên cương vị mới, ông nguyện đem hết khả năng, sự nỗ lực, cố gắng, chung sức, đồng lòng cùng tập thể lãnh đạo tỉnh Điện Biên sớm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh thành các chương trình, kế hoạch, đề án, nghị quyết để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Ông Lê Văn Lương (57 tuổi, quê xã Nhân Hưng, H.Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cũ, nay là tỉnh Ninh Bình). Trình độ chuyên môn: cử nhân sư phạm, cử nhân chuyên ngành kế toán, thạc sỹ Quản lý kinh tế, cử nhân chính trị.

Trước khi làm Phó bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, ông Lương đã trải qua các vị trí công tác: Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND H.Than Uyên; Chủ tịch UBND H.Tân Uyên; Phó chánh văn phòng Tỉnh ủy, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Lai Châu; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu.

Từ tháng 7.2023 - 9.2025: Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu. Ngày 18.9.2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông tiếp tục được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu.