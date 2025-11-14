Giám đốc Sở VH-TT-DL Nguyễn Minh Phú làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên

Ngày 14.11, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 22, xem xét, quyết định 8 nội dung quy định chế độ, chính sách và thực hiện công tác tổ chức bộ máy chính quyền thuộc thẩm quyền.

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên tặng hoa chúc mừng các cán bộ trúng cử và miễn nhiệm các chức danh ẢNH: ĐIỆN BIÊN

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Điện Biên xem xét 3 nội dung: bầu phó chủ tịch HĐND tỉnh, miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung phó chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, bà Cao Thị Tuyết Lan, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Điện Biên được giới thiệu bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Với số phiếu tín nhiệm 37/37, bà Cao Thị Tuyết Lan trúng cử chức danh Phó chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021 - 2026.

37/37 đại biểu tham dự kỳ họp cũng tán thành miễn nhiệm chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 với ông Phạm Đức Toàn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên.

Ông Nguyễn Minh Phú, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên ẢNH: TTXVN

Cũng tại kỳ họp, UBND tỉnh Điện Biên trình tờ trình bầu bổ sung 1 phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Giới thiệu ông Nguyễn Minh Phú, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT-DL Điện Biên bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên. Với 37/37 phiếu đồng ý, ông Phú trúng cử chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngoài ra, kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh Điện Biên đã thảo luận, nghiên cứu và biểu quyết thông qua 8 nghị quyết, bao gồm: bổ sung dự toán thu, chi năm 2025 từ nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài; quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật, dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025...