Ngày 2.10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Quảng Ninh tổ chức hội nghị lần thứ 14, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và bàn nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

Bí thư Quảng Ninh: 'Thành phố hạnh phúc' không chỉ là khẩu hiệu

Phát biểu tại hội nghị, ông Quản Minh Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP.Quảng Ninh, nhấn mạnh mục tiêu xây dựng "Thành phố hạnh phúc" không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, mà phải được cụ thể hóa bằng chính sách, hành động và những kết quả người dân có thể cảm nhận trong cuộc sống hằng ngày.

Theo ông Quản Minh Cường, phát triển kinh tế phải đi cùng nâng cao chất lượng sống. Quá trình thúc đẩy tăng trưởng phải bảo đảm bền vững, không đánh đổi di sản, môi trường và chất lượng sống của người dân để lấy tăng trưởng ngắn hạn.

Trong 9 tháng năm 2026, GRDP Quảng Ninh ước tăng 12,54%, đứng đầu cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 80.327 tỉ đồng, tăng 88,28% so với cùng kỳ.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 26,67%. Thành phố đón khoảng 18,8 triệu lượt khách, trong đó 4,21 triệu lượt khách quốc tế; tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 56.400 tỉ đồng.

Trong 3 tháng cuối năm, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh yêu cầu bám sát từng ngành, lĩnh vực và động lực tăng trưởng, phấn đấu GRDP cả năm tăng trên 13%, thu ngân sách nhà nước đạt 100.000 tỉ đồng.

Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm 2026

Cùng với mục tiêu tăng trưởng, thành phố tập trung giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh các công trình trọng điểm; phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công trước ngày 31.12.

Ông Quản Minh Cường yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài; quản lý chặt đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường sinh thái.

Song song với phát triển kinh tế, Quảng Ninh phải chăm lo tốt hơn các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, việc làm và đời sống người dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, rút ngắn thời gian giải quyết công việc và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh yêu cầu các cấp, ngành hành động quyết liệt hơn trong 3 tháng cuối năm, tạo chuyển biến rõ nét ở từng nhiệm vụ, địa bàn; qua đó đưa các mục tiêu phát triển thành những kết quả cụ thể mà người dân được thụ hưởng.