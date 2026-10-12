Bí thư Thành ủy Quảng Ninh: Đào tạo nhân lực phải đáp ứng khát vọng phát triển

Tại buổi gặp mặt, giao lưu với cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường đại học Hạ Long, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường dành nhiều thời gian trao đổi về chất lượng giáo dục, cơ hội việc làm và trách nhiệm của nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển của địa phương.

Theo ông Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.Quảng Ninh, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới đang đặt ra những đòi hỏi ngày càng cao đối với chất lượng nguồn nhân lực. Người lao động cần có kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Từ yêu cầu đó, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh đề nghị Trường đại học Hạ Long tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo, gắn hoạt động giảng dạy với nhu cầu thực tế và định hướng phát triển của thành phố.

Nhà trường cần chú trọng những ngành, lĩnh vực có thế mạnh, đồng thời kết hợp đào tạo chuyên môn với giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giúp sinh viên có đủ năng lực và bản lĩnh khi bước vào môi trường làm việc.

Sinh viên cần được tạo cơ hội việc làm và gắn bó với địa phương

Một trong những nội dung được giảng viên, sinh viên Trường đại học Hạ Long quan tâm tại buổi giao lưu là cơ hội việc làm sau tốt nghiệp, điều kiện sinh sống và khả năng ổn định lâu dài tại Quảng Ninh.

Nhiều ý kiến cũng đề cập đến chính sách đãi ngộ, hỗ trợ trong giáo dục, đào tạo và các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Trao đổi về những vấn đề này, ông Quản Minh Cường cho biết thành phố luôn quan tâm phát triển giáo dục, đào tạo, coi nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố quan trọng để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Bí thư Thành ủy, cùng với việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Quảng Ninh sẽ tiếp tục quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực, tạo điều kiện để sinh viên được học tập, rèn luyện trong môi trường giáo dục tốt, phát huy năng lực và tìm kiếm cơ hội việc làm.

Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường dự tiết học Toán Tiếng anh của Trường TH, THCS và THPT Thực hành Sư phạm

Thành phố cũng hướng tới tạo điều kiện thuận lợi để người trẻ có tri thức, kỹ năng và khát vọng cống hiến lựa chọn Quảng Ninh làm nơi lập nghiệp, gắn bó lâu dài.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026 và định hướng phát triển trong thời gian tới, ông Quản Minh Cường nhấn mạnh vai trò của lực lượng lao động trẻ trong việc đáp ứng nhu cầu nhân lực của các ngành, lĩnh vực kinh tế.

Trong đó, sinh viên Trường đại học Hạ Long được kỳ vọng trở thành nguồn nhân lực đóng góp trực tiếp vào quá trình phát triển của thành phố.

Bí thư Thành ủy cũng mong muốn mỗi sinh viên chủ động học tập, rèn luyện bản lĩnh, đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp, chuẩn bị hành trang để đáp ứng yêu cầu công việc sau khi tốt nghiệp.

Đối với đội ngũ giảng viên, ông đề nghị tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tinh thần trách nhiệm trong đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Đổi mới đào tạo, hướng tới nguồn nhân lực chất lượng cao

Theo thông tin từ Trường đại học Hạ Long, năm 2026, quy mô đào tạo của nhà trường vượt 12.000 học viên, sinh viên, với 26 ngành trình độ đại học và 3 ngành trình độ thạc sĩ.

Nhà trường đang tiếp tục mở rộng ngành nghề đào tạo theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và cung cấp nguồn nhân lực cho địa phương.

Đối với khóa học 2022 - 2026, có 88,8% sinh viên tốt nghiệp trình độ đại học đạt loại khá trở lên; trong đó, tỷ lệ tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc chiếm hơn 23,1%.

Từ kết quả đào tạo và yêu cầu phát triển của thành phố, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh đề nghị nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Trong đó, cần chú trọng phát triển các ngành đào tạo có lợi thế, phù hợp với nhu cầu thực tế, đồng thời tăng cường giáo dục kỹ năng và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.

Định hướng đặt ra là từng bước xây dựng Trường đại học Hạ Long trở thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo có uy tín, đáp ứng yêu cầu phát triển của Quảng Ninh.

Đáng chú ý, tại buổi làm việc, cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường cũng trao đổi về định hướng thí điểm mô hình trường học xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố.

Liên quan nội dung này, ông Quản Minh Cường đã đến thăm Trường tiểu học, THCS và THPT Thực hành Sư phạm, cơ sở dự kiến được lựa chọn thí điểm xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa.

Tại đây, Bí thư Thành ủy đề nghị đội ngũ cán bộ, giáo viên chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng phát triển cả kiến thức, kỹ năng và phẩm chất của học sinh.

Bên cạnh giáo dục văn hóa, nhà trường cần quan tâm giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa địa phương, nghệ thuật, thể chất và ngoại ngữ.

Theo ông Quản Minh Cường, việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phải được quan tâm từ các bậc học phổ thông, tạo nền tảng để học sinh phát triển toàn diện và có khả năng thích ứng với yêu cầu của xã hội.

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh đề nghị mỗi thầy, cô giáo tiếp tục trau dồi chuyên môn, giữ vững tâm huyết và trách nhiệm với nghề, góp phần đào tạo những thế hệ học sinh có tri thức, đạo đức và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Với Trường Đại học Hạ Long, yêu cầu xuyên suốt được Bí thư Thành ủy nhấn mạnh là nâng cao chất lượng đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và cơ hội đóng góp vào sự phát triển của Quảng Ninh sau khi tốt nghiệp.