Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tham gia Chiến dịch tình nguyện hè tại Tuyên Quang

Sáng 5.6, tại H.Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, Tỉnh đoàn Tuyên Quang đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022.

Chương trình có sự tham dự của anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; bà Lê Thị Kim Dung, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang.

Trao kinh phí hỗ trợ hơn 750 triệu đồng

Theo chị Dương Minh Nguyệt, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, chiến dịch năm nay sẽ có những hoạt động mới phù hợp với tình hình thực tiễn.

Trong đó đáng chú ý là thành lập các đội hình tình nguyện chuyển đổi số cộng đồng tham gia chuyển giao tiến bộ khoa học kĩ thuật, hướng dẫn ứng dụng công nghệ số trong sản xuất nông - lâm - ngư - nghiệp đối với đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là lực lượng thanh niên trẻ tại Làng thanh niên lập nghiệp Bình An, H.Lâm Bình.

Chiến dịch cũng tổ chức các hoạt động tiếp sức người bệnh chăm lo hỗ trợ các gia đình chính sách, gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19…

Tại Lễ ra quân, T.Ư Đoàn trao bảng hỗ trợ các nguồn lực cho Tỉnh đoàn Tuyên Quang với tổng trị giá 752 triệu đồng gồm: nhà hạnh phúc, ti vi, bể bơi di động, Nhà vệ sinh cho em, tủ sách...

Đoàn thanh niên Bộ Công an trao tặng tiền và công trình quà tặng cho tỉnh Tuyên Quang với tổng kinh phí 670 triệu đồng. Tỉnh đoàn Tuyên Quang đã trao 20 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn H.Hàm Yên.





Nhiều hoạt động an sinh xã hội

Ngay sau lễ ra quân, các đoàn công tác đã tham gia hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Anh Nguyễn Anh Tuấn đã tới thăm và tặng quà cho Công an xã Thái Sơn và Công an xã Thành Long (H.Hàm Yên) trao tặng mỗi đơn vị 1 ti vi và 1 máy lọc nước; thăm UBND xã Thái Sơn và tặng 1 tivi cho xã.

Đồng thời, anh Nguyễn Anh Tuấn và các thành viên đoàn công tác đã dự lễ khởi công xây dựng công trình "Nhà vệ sinh cho em" và trao tặng phòng đọc sách cho Trường THCS Thành Long, H.Hàm Yên.

Ban thường vụ Tỉnh đoàn Tuyên Quang, Đoàn Thanh niên Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng như: thăm, tặng quà cho UBND xã, Công an xã Thái Sơn và Thành Long; tặng phòng đọc cho thiếu nhi và khởi công nhà vệ sinh cho em; tặng quà cho gia đình chính sách tại xã Thành Long; khánh thành công trình “Thắp sáng đường quê” tại xã Nhân Mục.

Tại xã Phù Lưu đã diễn ra các hoạt động như: tổ chức tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, ma túy, an toàn giao thông cho đoàn viên thanh niên; thăm hỏi gia đình chính sách, tặng máy tính, bình lọc nước cho Công an xã; tặng phòng đọc và nhà vệ sinh đạt chuẩn.

Tại xã Yên Lâm diễn ra các hoạt động: thăm, tặng téc nước cho các hộ gia đình khó khăn xã Yên Lâm và Bằng Cốc; thăm lực lượng công an xã, tuyên truyền xử lý rác thải nông nghiệp; thăm gia đình chính sách; tặng phòng đọc và nhà vệ sinh đạt chuẩn.