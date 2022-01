Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy gói bánh chưng tặng bạn trẻ khó khăn

Ngày hội "Mang tết về nhà" năm 2022 diễn ra tại Khu di tích Lịch sử - văn hóa, Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) do T.Ư Đoàn tổ chức vào ngày 23.1 với nhiều nội dung hướng đến việc chăm lo cho người trẻ khó khăn nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc.

Chương trình "Mang tết về nhà" năm 2022 dành tặng vé máy bay, vé tàu, vé xe ô tô khứ hồi và các phần quà thiết thực cho gần 4.000 sinh viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng và chịu thiệt hại bởi dịch Covid-19 trong năm 2021 về quê đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội "Mang tết về nhà", ban tổ chức đã thiết kế gói 4.000 cái bánh chưng tặng sinh viên, thanh niên công nhân về quê đón tết.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho biết: "Những chiếc bánh chưng do tôi và các bạn đoàn viên, thanh niên tham gia trực tiếp gói có thể có giá trị không lớn nhưng đó là kết tinh của tinh thần đoàn kết, là lời cầu chúc một năm mới an khang, thịnh vượng và bình an dành cho sinh viên, thanh niên công nhân nhân dịp tết cổ truyền. Trong bữa cơm đoàn viên của gia đình Việt mỗi độ tết đến xuân về đều không thể thiếu bánh chưng, bánh tét".





Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho đại diện các cá nhân, tập thể có thành tích cao trong cuộc thi ảnh “Tết đoàn viên” với các chủ đề: Thiên thần áo trắng, phòng tuyến áo xanh, ký ức tết Việt, Tết đoàn viên. Cuộc thi đã thu hút 1.783 tác phẩm đăng ký dự thi, 1.098.876 lượt tiếp cận thông tin trên mạng xã hội.

Những thông điệp tích cực về lời cảm ơn đối với lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong suốt năm 2021 và giá trị truyền thống, văn hoá tết Việt đầm ấm, vui tươi được thể hiện qua các tác phẩm dự thi.

Phát biểu tại ngày hội, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy, cho rằng: Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến hết sức phức tạp trên cả nước, đặc biệt là tại TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 10.2021, gây ảnh hưởng lớn đến mọi mặt đời sống xã hội, đặc biệt là đối với sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Trong hoàn cảnh khó khăn và đầy thách thức đó, chúng ta có thể thấy những giá trị truyền thống cao đẹp của dân tộc một lần nữa được khẳng định, phát huy. Ngày hội “Mang tết về nhà" nhằm lan toả tinh thần tương thân, tương ái. Các phần quà ý nghĩa từ sự hỗ trợ của nhiều nguồn dành tặng cho hơn 4.000 sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết đầm ấm đã cho thấy sự quan tâm và yêu thương của xã hội.