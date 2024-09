Bí thư Tỉnh ủy Long An: Doanh nhân cần '3 phải - 3 dám - 3 tăng'

Ngày 26.9, Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp (DN) tỉnh Long An (nhiệm kỳ 2024-2029) diễn ra và bầu ra 47 ủy viên ban chấp hành trong tổng số hơn 300 đại biểu DN đã tham gia vào Hiệp hội.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An, đánh giá cao vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội và an sinh xã hội trong suốt 17 năm hình thành và phát triển tại Long An (Hiệp hội thành lập năm 2007 bởi UBND tỉnh Long An).

Đại hội bầu ra 47 ủy viên BCH, ông Trịnh Văn Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Hải Sơn làm chủ tịch ẢNH: BẮC BÌNH

Theo ông Được, hiện Long An có trên 16.000 DN đang hoạt động, trong đó trên 90% là DN vừa và nhỏ. Tuy nhiên, các DN vừa và nhỏ cũng là lực lượng quan trọng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, đóng góp khoảng 25% GRDP và thu hút trên 30% lực lượng lao động trong khu vực DN của tỉnh.



Hiệp hội đã tham gia tích cực tuyên truyền, vận động các hội viên và cộng đồng các DN tham gia các chương trình, phong trào mang nhiều ý nghĩa do Đảng bộ, chính quyền tỉnh phát động, nhất là tham gia chăm lo công tác an sinh xã hội, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Long An, đề nghị các doanh nhân tham gia Hiệp hội DN tỉnh Long An (nhiệm kỳ 2024-2029), cũng như cộng đồng doanh nhân nói chung đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới thực hiện phương châm "3 phải - 3 dám - 3 tăng".

Cụ thể, "3 phải" là phải yêu quê hương, Tổ quốc, phải có trách nhiệm với đất nước, cộng đồng, DN; "3 dám" là dám nghĩ lớn để thành công, kiên trì vượt qua giông bão, khó khăn, thách thức và dám đổi mới, sáng tạo (công nghệ sản xuất và xử lý môi trường); "3 tăng" là tăng vượt kế hoạch sản xuất năm và đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ sản xuất…

Bí thư Tỉnh ủy Long An cũng khẳng định, lãnh đạo tỉnh Long An xác định "Thành công của nhà đầu tư là thành công của tỉnh" và các cấp lãnh đạo tỉnh Long An luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ quy định pháp luật để đồng hành với nhà đầu tư, doanh nghiệp và trong đó đặc biệt là Hiệp hội DN tỉnh Long An.