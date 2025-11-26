Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Bí thư Trung ương Đoàn chào xã giao Chủ tịch Thượng viện, Phó chủ tịch Hạ viện Úc

Đăng Phúc
26/11/2025 18:57 GMT+7

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Úc, đoàn đại biểu Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có nhiều cuộc gặp, tiếp xúc quan trọng với lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện Úc.

Ngày 26.11, đoàn đại biểu Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, dẫn đầu đã chào xã giao Chủ tịch Thượng viện Úc Sue Lines; Phó chủ tịch Hạ viện Sharon Claydon; thượng nghị sĩ Don Farrell, Bộ trưởng Đặc biệt của Nhà nước, Phó lãnh đạo Chính phủ tại Thượng viện, cùng nhiều hoạt động tiếp xúc quan trọng khác.

Các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chương trình làm việc của đoàn với Hội đồng Giao lưu chính trị Úc.

Bí thư Trung ương Đoàn chào xã giao Chủ tịch Thượng viện, Phó chủ tịch Hạ viện Úc- Ảnh 1.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm tặng quà Chủ tịch Thượng viện Úc

ẢNH: Đ.P

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Thượng viện Úc Sue Lines nhiệt liệt chào mừng đoàn, đánh giá cao quan hệ hợp tác Việt Nam - Úc thời gian qua, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2024. 

Bà Sue Lines bày tỏ cảm thông và chia sẻ với nhân dân Việt Nam trước những thiệt hại do thiên tai gây ra gần đây; đồng thời nhấn mạnh vai trò, đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt tại Úc trong đời sống xã hội. 

Chủ tịch Thượng viện Úc khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai quốc gia.

Bí thư Trung ương Đoàn chào xã giao Chủ tịch Thượng viện, Phó chủ tịch Hạ viện Úc- Ảnh 2.

Đoàn công tác chào xã giao Phó chủ tịch Thượng viện Úc

ẢNH: Đ.P

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của bà Sue Lines, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm đã thông tin về Chương trình Giao lưu chính trị gia trẻ Việt Nam - Úc; giới thiệu khái quát về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cùng các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam. 

Anh Nguyễn Tường Lâm cũng chia sẻ về hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam tại Úc, đề nghị lãnh đạo Thượng viện Úc tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt nói chung và lực lượng thanh niên, sinh viên, trí thức trẻ Việt Nam tại Úc nói riêng.

Trong khuôn khổ chương trình hoạt động, đoàn công tác đã tới chào xã giao Phó chủ tịch Hạ viện Úc Sharon Claydon. 

Tại buổi tiếp, bà Sharon Claydon bày tỏ những tình cảm tốt đẹp tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ Úc - Việt Nam, với vai trò Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Úc - Việt Nam.

Bí thư Trung ương Đoàn chào xã giao Chủ tịch Thượng viện, Phó chủ tịch Hạ viện Úc- Ảnh 3.

Đoàn công tác làm việc với thượng nghị sĩ Don Farrell

ẢNH: Đ.P

Cùng ngày, đoàn công tác đã làm việc với thượng nghị sĩ Don Farrell, Bộ trưởng Thương mại và Du lịch liên bang, Bộ trưởng Đặc biệt Nhà nước và Phó lãnh đạo Chính phủ tại Thượng viện; thượng nghị sĩ Peter Whish-Wilson (đại diện Đảng Xanh); hạ nghị sĩ Michelle Landry (đại diện Đảng Quốc gia); hạ nghị sĩ Julian Hill, trợ lý Bộ trưởng Phụ trách quốc tịch, Hải quan và Các vấn đề đa văn hóa, đồng thời là Trợ lý Bộ trưởng phụ trách Giáo dục quốc tế; quan sát Phiên chất vấn và được giới thiệu chào mừng tại Thượng viện, Hạ viện Úc.

Đoàn cũng đã tới thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Úc.

Khám phá thêm chủ đề

Trung ương đoàn Thượng viện Úc Cộng đồng người Việt
