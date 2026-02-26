Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang ứng cử đại biểu Quốc hội tại TP.HCM

Trong danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 2, TP.HCM, có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.

Sinh ngày 26.1.1982, quê quán phường Phú An, TP.HCM, chị Nguyễn Phạm Duy Trang có trình độ lý luận chính trị cao cấp; là nghiên cứu sinh luật, thạc sĩ luật và cử nhân luật hình sự.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang vào Đảng ngày 31.7.2004, sớm tham gia công tác Đoàn, từ khi còn là học sinh Trường PTTH chuyên Võ Minh Đức (Bình Dương), sau đó giữ vai trò Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM trong thời gian học tập.

Trưởng thành từ cơ sở, chị từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Tỉnh đoàn Bình Dương như: Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương khóa VII và IX.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang ẢNH: NGỌC THẮNG

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang từng giữ các chức danh Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh; là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương các nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 2015 - 2020, đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương.

Từ tháng 10.2017 đến tháng 10.2021, chị Nguyễn Phạm Duy Trang là Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Công tác thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư. Tháng 10.2021, chị được bầu giữ chức Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Từ tháng 12.2022 đến nay, chị Nguyễn Phạm Duy Trang là Bí thư T.Ư Đoàn khóa XII; Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư khóa VIII và XII; Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa IV; đồng thời tham gia nhiều thiết chế, tổ chức liên quan đến công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển trẻ em như Ủy viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em, Ủy viên Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Hiện chị Nguyễn Phạm Duy Trang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 2, TP.HCM, gồm các phường: Tây Nam, Long Nguyên, Chánh Phú Hòa, Thới Hòa, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Cơ, Tân Uyên và các xã: Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Long Hòa, Thanh An, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, An Long, Phú Giáo, Phước Hòa, Phước Thành, Bắc Tân Uyên, Thường Tân.