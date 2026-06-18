Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm chúc mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Tại Tạp chí Thanh Niên, thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Tường Lâm gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến ban biên tập, đội ngũ phóng viên, biên tập viên và người lao động của tạp chí.

Anh Nguyễn Tường Lâm tặng lẵng hoa tươi thắm, chúc Tạp chí Thanh Niên phát triển hơn nữa ẢNH: ĐÌNH HUY

Anh Nguyễn Tường Lâm bày tỏ vui mừng khi chứng kiến sự phát triển mới của Tạp chí Thanh Niên qua từng năm. Qua các báo cáo của lãnh đạo tạp chí, anh Nguyễn Tường Lâm khẳng định, uy tín và chất lượng của tạp chí đã được nâng cao, thể hiện qua điểm số và số lượng công trình nghiên cứu. Đó là sự nỗ lực rất lớn tạp chí trong thời gian qua.

Nhấn mạnh năm 2027 sẽ kỷ niệm 65 năm thành lập Tạp chí Thanh Niên, anh Nguyễn Tường Lâm cho rằng đây sẽ là dấu mốc quan trọng để tạp chí phấn đấu thêm nhiều mục tiêu phát triển hơn nữa. Qua đó, đóng góp tích cực vào nghiên cứu lý luận và công tác thanh niên.

Anh Nguyễn Tường Lâm chia sẻ thông tin tại buổi gặp ẢNH: ĐÌNH HUY

Tại buổi gặp, nhà báo Nguyễn Toàn Thắng, Tổng biên tập Tạp chí Thanh Niên, trân trọng cảm ơn tình cảm và sự động viên kịp thời, thiết thực của Ban Bí thư T.Ư Đoàn. Cạnh đó, ông cũng báo cáo kết quả, hoạt động của Tạp chí Thanh Niên trong thời gian vừa qua.

Trong đó, nổi bật nhất là việc được Hội đồng Giáo sư Nhà nước nâng điểm công trình lên 0,75 điểm, đánh dấu một bước phát triển vượt bậc của tạp chí. Ngoài ra, đơn vị cũng đã được công nhận là tạp chí đạt chuẩn quốc gia.

Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng, Tổng biên tập Tạp chí Thanh Niên, báo cáo về kết quả nổi bật với đoàn công tác ẢNH: ĐÌNH HUY

Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng khẳng định, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của T.Ư Đoàn là tiền đề quan trọng để Tạp chí Thanh Niên tiếp tục ổn định, phát triển và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Cùng ngày, anh Nguyễn Tường Lâm và đoàn công tác cũng đã đến thăm, chúc mừng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Cổng tri thức Thánh Gióng.

Tại đây, Bí thư T.Ư Đoàn bày tỏ mong muốn ban biên tập và phóng viên đơn vị sẽ nâng cao nghiệp vụ, vững tay nghề, nhạy bén, kịp thời, sáng tạo trong công tác tuyên truyền về các hoạt động của đoàn, hội; tổ chức các hoạt động tuyên truyền tạo sự lan tỏa trong đoàn viên, hội viên, thanh niên...

Anh Nguyễn Tường Lâm trao tặng lẵng hoa tươi thắm, chúc mừng Cổng tri thức Thánh Gióng ẢNH: ĐÌNH HUY

Anh Nguyễn Tường Lâm khẳng định, Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ luôn quan tâm, tạo điều kiện để Cổng tri thức Thánh Gióng phát triển theo đúng chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu tập hợp đoàn kết hội viên, thanh niên trên không gian mạng.