Bị tố hiếp dâm, ca sĩ Nick Carter (Backstreet Boys) kiện ngược người tố cáo

Nick Carter đang kiện ngược lại Melissa Schuman, cáo buộc nữ ca sĩ cố ý phỉ báng mình GETTY

Trang tin kể trên tiết lộ Nick Carter đã có hành động pháp lý đáp trả Melissa Schuman sau khi bị cô cáo buộc tấn công tình dục. Theo hồ sơ mà People có được, giọng ca nhóm Backstreet Boys phủ nhận cáo buộc từ Schuman và đang kiện ngược cô đòi bồi thường 2,5 triệu USD.



Trong đơn phản tố được đệ lên Tòa án cấp cao California (Mỹ) vào cuối tháng 7 vừa qua, Nick Carter cáo buộc giọng ca chính của nhóm nhạc nữ Dream đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật khi cô lần đầu cáo buộc nam ca sĩ này tấn công tình dục trên blog cá nhân vào năm 2017. Sau đó, người đẹp sinh năm 1984 đã trả lời một số cuộc phỏng vấn để chứng minh những tuyên bố của mình là đúng.

Phía nam ca sĩ 44 tuổi cáo buộc Melissa Schuman tiếp tục đưa ra một số tuyên bố phỉ báng khi cô nêu tên Carter là kẻ hiếp dâm mình trên mạng xã hội, trong một bộ phim tài liệu và trong các cuộc họp báo từ tháng 9.2023 đến tháng 5.2024. Nam nghệ sĩ khẳng định rằng cả hai quan hệ tình dục đồng thuận và những lời tố cáo từ phía Schuman là một nỗ lực nhằm vực dậy sự nghiệp đang trượt dốc của cô.

Nick Carter phủ nhận các cáo buộc tình dục liên quan đến mình INSTAGRAM NV

Nick Carter cũng cho biết Melissa Schuman biết rõ về các giao dịch kinh doanh của mình và cố tình đưa ra những thông tin kể trên với mục đích làm tổn hại danh tiếng của nam ca sĩ, cản trở các cơ hội kinh doanh, lợi thế và hợp đồng của ngôi sao này.

Trong phản hồi của mình đối với vụ kiện của giọng ca He Loves U Not, Nick Carter thông qua luật sư đã phủ nhận mọi cáo buộc mà đối phương đưa ra. Phía sao nam 8X khẳng định khiếu nại của Schuman "không nêu rõ sự thật" và nên bị cấm theo luật về thời hiệu. Các tài liệu cũng cáo buộc những khiếu nại của Schuman không được đưa ra một cách thiện chí và khẳng định Carter không tấn công tình dục cô. Hồ sơ cũng phủ nhận chuyện giọng ca 44 tuổi nỗ lực che đậy những cáo buộc của đối phương.

Trước đó, vào tháng 4.2023, Melissa Schuman kiện Nick Carter vì tội tấn công tình dục và hành hung. Người đẹp 39 tuổi cáo buộc Carter đã mời cô đến căn hộ của mình ở Santa Monica, California (Mỹ) sau khi họ cùng quay bộ phim kinh dị The Hollow vào năm 2003. Nữ ca sĩ - diễn viên này tuyên bố rằng sau khi cô đến căn hộ của Carter cùng một người bạn, anh đã đưa cho cô một loại thuốc an thần và sau đó tấn công tình dục cô. Thời điểm đó, Nick Carter 22 tuổi còn Melissa Schuman mới 18.

Melissa Schuman từng kể chi tiết việc bị Nick Carter tấn công tình dục trong một bộ phim tài liệu và được Kaya Jones (bạn gái cũ của Carter) công khai ủng hộ INSTAGRAM NV

Không chỉ có hành động pháp lý chống lại những cáo buộc từ phía Melissa Schuman, Nick Carter cũng phủ nhận các cáo buộc tấn công tình dục mà Shannon Ruth đưa ra. Người này đã kiện nam ca sĩ vào tháng 12.2022, tố ngôi sao này cưỡng hiếp cô trên một chiếc xe buýt vào năm 2001, khi cô mới 17 tuổi.

Giọng ca nhóm Backstreet Boys sau đó đã kiện ngược lại Ruth ở Nevada (Mỹ). Vào tháng 5, nghệ sĩ 8X đã đệ đơn yêu cầu tổ chức phiên điều trần và yêu cầu tòa án đưa ra cho mình phán quyết tóm tắt về các khiếu nại của Ruth liên quan đến "hành vi tấn công tình dục, cố ý gây đau khổ về mặt tinh thần và vô ý gây đau khổ về mặt tinh thần". Sao nam này cũng nêu tên Melissa Schuman trong hồ sơ đó.

Trước động thái mới từ phía Nick Carter, luật sư của Melissa Schuman là Karen Barth Menzies chia sẻ với People: "Phản tố của Carter tại California đưa ra những lập luận tương tự như vụ kiện bị đình trệ tại Nevada của anh ấy. Và cả hai vụ đều cho thấy cách tiếp cận của anh ta để bảo vệ các cáo buộc về tấn công tình dục là tấn công lại các nạn nhân".

Danh tiếng của Nick Carter bị hoen ố bởi những cáo buộc tấn công tình dục INSTAGRAM NV

Nick Carter sinh năm 1980, gia nhập làng giải trí từ khi còn nhỏ rồi nổi tiếng khắp thế giới với tư cách là thành viên nhóm nhạc nam Backstreet Boys. Ngôi sao 44 tuổi cũng được biết đến là anh trai của Aaron Carter. Nam ca sĩ kết hôn với Lauren Kitt hồi 2014 và có 3 con. Dù đã qua thời hoàng kim, giọng ca As Long As You Love Me vẫn kiếm được thu nhập ổn định nhờ những chuyến lưu diễn quốc tế và hiện sở hữu khối tài sản khoảng 35 triệu USD. Những năm qua, danh tiếng của Nick Carter bị ảnh hưởng đáng kể vì nhiều cáo buộc tình dục.