Bị trừ 6 điểm GPLX nếu đi ngược chiều cao tốc là quá nhẹ!

Như Thanh Niên đã thông tin, Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ (TTATGTĐB), trừ điểm và phục hồi điểm giấy phép lái xe (GPLX). Nghị định này nhằm quy định chi tiết luật TTATGTĐB được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 vừa qua, có hiệu lực kể từ 1.1.2025.



Hình ảnh ô tô 7 chỗ cố tình đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, suýt dẫn đến tai nạn hồi tháng 7 Chụp từ clip

Luật TTATGTĐB quy định mỗi GPLX có 12 điểm. Điểm sẽ bị trừ khi người có GPLX vi phạm TTATGTĐB; số điểm trừ tương ứng với tính chất, mức độ của từng hành vi. Trường hợp bị trừ hết điểm, người có GPLX phải tham gia kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về TTATGTĐB do lực lượng CSGT tổ chức, nếu kết quả đạt thì GPLX được phục hồi điểm.

Trong dự thảo, Bộ Công an đề xuất 189 hành vi, nhóm hành vi bị trừ điểm GPLX. Mức trừ điểm thấp nhất đối với 1 hành vi là 2 điểm, cao nhất 12 điểm - tức chỉ cần vi phạm 1 lần là bị trừ hết điểm. Trong số này, hành vi điều khiển ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc hoặc lùi xe trên đường cao tốc sẽ bị trừ 6 điểm.

Nhiều ý kiến cho rằng đề xuất của cơ quan soạn thảo còn "quá nhẹ tay". Bởi lẽ, Nghị định 100/2019 (đang có hiệu lực) quy định người điều khiển ô tô đi ngược chiều hoặc lùi xe trên đường cao tốc bị phạt tiền 16 - 18 triệu đồng và bị tước GPLX 5 - 7 tháng. Còn theo dự thảo, hành vi này vẫn bị xử phạt 16 - 18 triệu đồng nhưng tài xế vi phạm sẽ bị trừ 6 điểm thay vì ngay lập tức bị tước GPLX. Điều này có thể hiểu nếu tài xế vi phạm đến lần thứ hai thì GPLX của họ mới bị trừ hết điểm, phải kiểm tra kiến thức về TTATGTĐB.

Đi ngược chiều là cố tình rồi !

Bày tỏ ý kiến về đề xuất trừ 6 điểm GPLX đối với hành vi điều khiển ô tô đi ngược chiều hoặc lùi trên đường cao tốc, bạn đọc (BĐ) Phat Huynh phân tích: "Đi xe ngược chiều, và đi lùi trên cao tốc là hành vi gây nguy hiểm cao độ, có thể gây tai nạn giao thông làm chết nhiều người. Đề nghị xử lý kịch khung, trừ hết điểm, tạm giữ GPLX, cho đến khi có giấy chứng nhận đã học lại lý thuyết, như vậy mới đủ sức răn đe".

Cùng quan điểm, BĐ Chau Quoc cho biết: "Nên trừ hết 12 điểm và cho thi lại vì hành vi này rất nguy hiểm đến tính mạng của nhiều người". BĐ minhchaunavi...@gmail.com cho rằng: "Ô tô đi ngược chiều hoặc lùi trên đường cao tốc thì nên trừ 15 điểm, trừ âm luôn mới nâng cao ý thức được".

BĐ Linh Tran và BĐ dinhvankhieu41975 đều đề nghị cần tước bằng lái vĩnh viễn vì đây là hành vi cố tình vi phạm.

BĐ có nickname 64886 bức xúc: "Cứ như vậy thì đừng mong kéo giảm tai nạn giao thông. Với những vi phạm kiểu cố tình điều khiển ô tô vào đường ngược chiều thì phải tước GPLX vĩnh viễn, thử xem còn có ai dám đùa giỡn với tử thần và xem nhẹ tính mạng của người khác không?".

Cứng rắn hơn, BĐ At6V kiến nghị: "Nên khởi tố hình sự, tước GPLX thì phù hợp hơn. Vì hành vi này chẳng khác nào kéo theo những người tham gia giao thông khác "tự tử" cùng với mình!".

An toàn giao thông phải đặt lên hàng đầu

"Rất nhiều vụ tai nạn giao thông là do người tham gia giao thông không chấp hành nghiêm chỉnh, đầy đủ luật giao thông, mà hậu quả của nó là không thể đo đếm được. Khi tham gia giao thông, an toàn giao thông phải được đặt lên hàng đầu, tính mạng của con người là trên hết, mọi người phải ý thức được điều này, để giữ an toàn cho mình và người khác. Do vậy, hành vi chạy ô tô ngược chiều hay chạy lùi trên cao tốc là hành vi cố tình, cực kỳ nguy hiểm, dễ gây tai nạn nghiêm trọng. Có người chống chế rằng "do chạy nhầm đường nên quay lại, chứ ai muốn vậy?". Nói vậy không được. Trường hợp nhầm đường thì cần bình tĩnh, tiếp tục di chuyển và tuân thủ các biển báo khoảng cách, tốc độ và làn đường trên cao tốc, tìm lối ra gần nhất và ra khỏi cao tốc. Tuyệt đối không được quay đầu xe hoặc lùi xe", BĐ Hoang Tien Minh góp ý.

BĐ Trung Quang bày tỏ: "Mức trừ hết 12 điểm cho hành vi xe "quá trọng tải 150%" cũng là quá nhẹ. Chỉ cần xe chở quá tải 50% thì cũng phải trừ hết 12 điểm, vì không trừ hết thì tài xế, chủ xe vẫn cố ý chở quá tải, làm hư hỏng đường phố, nguy cơ gây tai nạn cũng cao. Như vụ tai nạn xe tải tông liên hoàn 8 ô tô trên cầu Phú Mỹ vừa qua, xe này chở quá tải 50%...".